"Tendremos alerta para toda la semana". Para emergencias llamar al 105 (GUR)

La Junta Municipal de Protección Civil del gobierno municipal de Rafaela se reunió el día de ayer a las 14:30 en dependencias de la Guardia Urbana Rafaelina (la primera reunión tuvo lugar a las 08:00).



En esta segunda oportunidad estuvieron presentes nuevamente el intendente Luis Castellano; el Jefe de Gabinete, Eduardo López; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti; el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto; la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo; entre otros funcionarios municipales y responsables de los diferentes equipos de trabajo que se encuentran desarrollando tareas para volver la ciudad a la normalidad luego de la tormenta.



Concurrieron también referentes de Bomberos Zapadores y Voluntarios, Policía, Gendarmería Defensa Civil, la EPE, entre otros.



Además, concurrió Marcos Escajadillo, el director de Protección Civil de Santa Fe, quien vino especialmente a nuestra ciudad ante la contingencia climática.





"Los daños son similares a los de febrero"



"La situación fue muy similar a la de febrero del año pasado, con una tormenta que tuvo una violencia comparable; los daños son similares, pero con la diferencia de que tiempo de duración del vendaval fue menor", comenzó explicando el intendente Castellano. "El fenómeno fue el mismo, por las mismas causas climáticas", precisó.



"Hicimos una rápida evaluación de daños y sacamos las cuadrillas a trabajar principalmente en las voladuras de techos, caídas de árboles y cortes de calles", continuó.



"Había todavía casi 4.500 chicos en la fiesta de La Redó justo cuando la tormenta comenzó, a las 06:30 de la mañana, pero no hubo mayores inconvenientes en la organización de la salida.



"Hablé con el gobernador, quien se puso a disposición. También hablé con Marcos Escajadillo, quien me dijo que estaría aquí para poner a disposición los equipos de Defensa Civil", refirió el primer mandatario, quien agradeció la presencia del funcionario provincial.





Alerta por toda la semana



"Los desagües han funcionado muy bien ante la precipitación que hasta el momento es de 128 mm", afirmó el titular del Ejecutivo en otro pasaje de su exposición.



"Vamos a tener toda una semana de alerta, porque hay inestabilidad anunciada para los próximos días", puntualizó Castellano.



Seguidamente, Marcos Escajadillo explicó las acciones que llevará a cabo conjuntamente con los equipos municipales el personal de Protección Civil. Asimismo, recomendó a la población no trasladarse por la ciudad excepto si se trata de casos de necesidad, hasta tanto no esté normalizada la situación. Especial hincapié hizo en el cuidado de la vida de las personas, con especial atención a la caída de cables y los problemas eléctricos.





Energía eléctrica



Referentes de la EPE informaron, además, que "el 60% de los distribuidores de media tensión de la ciudad estaban fuera de servicio".



Respecto del modo de trabajo, detallaron que el primer paso es restablecer las líneas de media tensión, luego las subestaciones transformadoras, seguidamente los tramos o sectores de baja tensión y por último los usuarios particulares. Finalmente, el alumbrado público.



Asimismo, explicitaron que el 70% está actualmente repuesto, con el máximo de dotación de personal disponible trabajando, y que se espera contar con el 80% solucionado hacia el final del día".





Recolección de residuos



"En principio están dadas las condiciones para ofrecer el servicio de recolección de residuos con normalidad", manifestó Daniel Ricotti, "pero podremos confirmarlo recién entre la tarde y la noche, dependiendo de cómo evolucione el clima."





Remoción de árboles y ramas caídos



El funcionario remarcó asimismo que se está trabajando a destajo para despejar la circulación, lo que ya se encuentra prácticamente concluido. "A partir de mañana comenzaremos a levantar los restos, priorizando los lugares con mayores inconvenientes".





Desagües



"No hubo mayores problemas con los desagües, funcionaron muy bien, aunque hubo anegamientos temporales en algunas calles, que ya se han escurrido", explicó Luis Ambort.



"Estamos trabajando en la limpieza de bocas de tormenta y sumideros, y recorriendo los canales, para desobstruir taponamientos producidos por las ramas caídas".



En tal sentido, es fundamental que se levanten cuanto antes las ramas caídas y que la población se maneje con responsabilidad en cuanto a los residuos, para evitar nuevos taponamientos ante la posibilidad de que siga cayendo agua.





Desarrollo social y salud



Hubo 11 casos de autoevaduados, que fueron asistidos y se ubicaron en casas de familiares. Si bien hay un centro dispuesto para acoger evacuados, aún no ha sido necesaria su utilización.



En cuanto a la salud, hubo casos de heridos leves (dos) y algunos de personal municipal vinculado a las tareas de remoción.



Asimismo, durante la reunión se chequeó la existencia de vacunas, medicamentos y movilidad para atender cualquier emergencia que pudiera ocurrir.





Nueva reunión



Se dispuso un nuevo encuentro de evaluación y puesta en común a las 20:00