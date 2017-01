Stolbizer cree que la posible detención de Cristina Fernández es “inexorable”

La Diputada del GEN consideró que las novedades judiciales son un paso importante ya que ponen al desnudo la maquinaria de enriquecimiento personas y desvió de fondos públicos que mantenían los ex funcionarios.

La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, consideró que “aparece como un destino inexorable” la posible detención de la ex presidenta Cristina Fernández y de otros ex funcionarios investigados por una presunta “asociación ilícita”.

“Observando el avance que la causa ha tenido, eso aparece como un destino inexorable”, afirmó la legisladora cuando se le consultó si efectivamente la ex presidenta o ex funcionarios pueden ir presos o no.

Stolbizer consideró que fue “bienvenido” el procesamiento de Cristina Fernández y otros ex funcionarios porque “puso al desnudo esa maquinaria que se había instrumentado desde el Estado para el enriquecimiento personal y para desviar dineros públicos”.

“Las novedades de la Justicia son bienvenidas, porque eran noticias esperadas. Sobre todo el procesamiento de Cristina Fernández y de otros más”, enfatizó.

La referente del GEN se refirió al procesamiento sin prisión preventiva que dictó el 27 de diciembre el juez Julián Ercolini para la ex presidenta como presunta coautora de “asociación ilícita”.

Fuente: Los Andes MZA