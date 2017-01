Asume hoy Dujovne en Hacienda con recaudación récord gracias al blanqueo

Nicolás Dujovne desembarcará oficialmente hoy en el Ministerio de Hacienda y lo hará con el mejor dato de recaudación de 2016: que en diciembre, por el impulso del blanqueo, los ingresos fiscales fueron de en torno a $ 200.000 millones, recursos que aseguran que se logre la meta fiscal de 4,8% del PBI para el año pasado.

Por las penalidades del blanqueo entre octubre y diciembre entraron $ 82.000 millones, de los cuales en el último mes de 2016 se dio el grueso de estos ingresos, por alrededor de $ 66.000 millones, un gran empuje para la recaudación. De hecho, el designado ministro, en su primera conferencia de prensa el viernes pasado, deslizó que gracias a los recursos generados por el régimen de sinceramiento fiscal hasta podría pensar en un meta de déficit primario para este año menor al 4,2% estipulado en el Presupuesto.

Dujovne, en su primer día como ministro y ya instalado en el despacho oficial que utilizó hasta el viernes pasado Alfonso Prat-Gay, mantendrá reuniones con los distintos funcionarios que esperan definiciones sobre su continuidad en el Palacio de Hacienda. Además, con quienes sigan y los que se sumen, definirá lineamientos generales de su gestión, así como marcar cómo funcionará el Ministerio.

Quienes se suman a su equipo de Dujovne son Rodrigo Pena, como secretario de Hacienda, y Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, según pudo confirmar El Cronista. Además, hasta ayer se evaluaba convocar al ex secretario de Finanzas de Hernán Lacunza (ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires), Guido Sandleris como jefe de Asesores, y a Ariel Sigal, en el cargo de jefe de Gabinete.



Pena ya trabajaba en el Gobierno como subsecretario de Análisis de Presupuesto Público en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, y reportaba a los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. De hecho, este diario pudo confirmar que Maximiliano Castillo, economista que trabajaba en el sector privado, se suma al gobierno y reemplazará a Pena.



Galiani regresó de Estados Unidos, donde estuvo viviendo varios años y trabajando como profesor en la Universidad de Maryland. De perfil académico, está especializado en desarrollo económico. Se doctoró en la Universidad de Oxford, Reino Unido. En 2011 había integrado, junto a Dujovne, a los economistas de la UCR que asesoraban a Ricardo Alfonsín.



Sandleris dejó a fines de julio su cargo como secretario de Finanzas bonaerense. "Lacunza me pidió que asumiera por unos meses y que ordenara un poco las finanzas. Habiendo cumplido con ese objetivo, voy a volver a la actividad académica a la Universidad Torcuato Di Tella", había dicho en ese momento. Quizá se sume al equipo de Dujovne. Viajar a microcentro no es ir a La Plata todos los días.



El nombre de Sigal ya había sobrevolado como posibilidad de integrar el equipo de Mauricio Macri antes de que este asumiera como Presidente. Ahora, este economista que trabajó como gerente en el Deutsche Bank y el JP Morgan, vuelve a sonar fuerte.



Está confirmado que Pedro Lacoste, amigo íntimo de Prat-Gay, Gustavo Marconato y Vladimir Werning ya dejaron sus cargos en Hacienda.



La designación de Dujovne se publicaría hoy en el Boletín Oficial, al igual que la de su par de Finanzas, Luis Caputo.

Fuente: Cronista