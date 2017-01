¿Por qué Jennifer Lawrence es tan maleducada con sus fans?

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence considera que ser grosera con los fans que la abordan en la calle le permite mantener "una burbuja" y así subsistir en el complejo mundo de la fama que significa Hollywood.

"La gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y creen que me conocen. Pero yo no a ellos. He empezado a ser maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja", manifestó.

En una entrevista con "Daily Telegraph", la bella artista de 26 años de edad dijo ser consciente que su trabajo implica ser conocida internacionalmente, pero que en ningún momento se ha dejado avasallar por la fama o el reconocimiento.

"Tengo un trabajo raro, no dejaré que sea mi realidad. Eso me importa más que el hecho que alguien piense que soy maleducada. Con mi lenguaje corporal dejo claro que no deseo hablar con extraños. Y si siguen intentándolo, pues me vuelvo maleducada", añadió.

Jennifer Lawrence considera que si acepta hacerse un selfie con una persona sería fingir un vínculo inexistente.

"Necesito (mi espacio), sino simplemente no saldría porque sería como 'Te quiero mucho, oh, qué buenos amigos somos, vamos a hacernos un selfie. ¿Quén hago si pasa lo mismo 50 veces al día?", concluyó.

A sus 26 años, Jennifer Lawrence es una de las actrices mejor pagadas. Su papel en "Los juegos del hambre" la hizo conocida internacionalmente.