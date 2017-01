El régimen venezolano liberó a siete presos políticos en Año Nuevo: qué dijo el macrismo

El Gobierno de Argentina celebró la liberación del excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales, encarcelado desde octubre de 2015, que recuperó la libertad este sábado junto a otras seis personas que estaban detenidas.

Desde que asumió como presidente, Mauricio Macri intervino en distintos foros internacionales para denunciar que el régimen venezolano violaba los derechos humanos de sus ciudadanos.



"Lo veo mal. Todo lo que está sucediendo en Venezuela lo veo mal. Me preocupa, me desespera porque cada día está peor, cada día más gente sufre las consecuencias, cada día vale menos la vida de la gente, se violan los derechos humanos y claramente Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que está sucediendo", dijo Macri en septiembre.



"El Gobierno argentino da la bienvenida a la liberación de líderes opositores detenidos en Venezuela y hace votos para que este constituya un paso hacia la reconciliación de los venezolanos y facilite el diálogo promovido por la Santa Sede y la UNASUR", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

Este mes, en un nuevo capítulo de las agresiones dialécticas del régimen chavista contra el gobierno argentino, el presidente venezolano Nicolás Maduro cargó con dureza contra Mauricio Macri, al que calificó de "cobarde, ladrón y oligarca".

Ayer, las autoridades venezolanas concedieron la libertad a Rosales, de 64 años, que estaba encarcelado desde el 15 de octubre de 2015. Aquel día llegó al país tras seis años de autoexilio al que optó debido a una orden de captura en un proceso por corrupción que inició en su contra la Fiscalía en 2009, tres años después de perder las elecciones presidenciales ante Hugo Chávez (1999-2013).



El opositor fue detenido al descender del avión en el que llegó a su país proveniente de la isla de Aruba acusado de enriquecimiento ilícito mientras fue gobernador del occidental estado Zulia.

El Gobierno argentino deseó que la liberación de Rosales y otros seis opositores permita consolidar "la concordia, la paz y el respeto mutuo" en Venezuela, en un marco de "plena vigencia de la institucionalidad democrática".



"Le informo al pueblo de Venezuela que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos", informó el propio Rosales a través de su cuenta en la red social Twitter.

Y agregó: "Seguimos en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados".

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró este sábado que la liberación es un "paso positivo" la liberación del excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales, apresado hace más de un año, y de otras seis personas que los opositores califican de "presos políticos".

"La inmensa mayoría de los venezolanos quiere vivir en democracia y no hay democracia con presos políticos. Toda liberación de presos políticos es un paso positivo, un paso en la dirección correcta, un paso en el camino de desmantelar la venganza y reconstruir la convivencia", dice la alianza en un comunicado.

Fuente: Infobae