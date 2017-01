El celular en la mesa: qué es lo que más les molesta a los argentinos

Hoy en día, muchas actividades no pueden ser imaginadas sin el celular incluso cuando no implique su uso. La hora de comer no es la excepción. Las fiestas invitan a reunirnos con nuestros familiares y amigos pero ¿cuáles son las nuevas costumbres tecnológicas que más incomodan a los argentinos?

El 64% de los encuestados mostró su descontento con que se mire permanente el celular en la mesa. En segundo lugar, con el 49%, aparece “que se comente todo lo que se hace en las redes sociales”.

En tercer lugar se ubica que “se etiquete comiendo o bebiendo a las personas”. Es este caso el 45% mostró su descontento. Con el 42% se ubican la cacería de Pokemones y la desesperación porque no funciona internet de la casa.

Los hombres son los que más les incomoda el uso de la tecnología en la mesa, según la encuesta realizada por D’alessio Irol.

Más rezagado en la lista de molestias se ubican “la deprecios porque no le contestan por Whatsapp”, “Presumir por su celular nuevo” y que “se saque decenas de selfies”.

Fuente: El Cronista