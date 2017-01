Termina un año intenso

OPINIÓN 31/12/2016 LEANDRO ZANONI

Nuestra información digital más sensible está a la deriva, en manos de empresas que la entregan en bandeja a los hackers. Yahoo admitió que le robaron los datos de mil millones de usuarios. Poco después el New York Times informó que esas bases fueron vendidas en la dark Internet por u$s 300.000 para espionaje online.