Los clubes de 1ra le avisaron a Infantino que no arranca el fútbol en 2017

Tras la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Savoy en pleno centro porteño, los presidentes de los clubes de Primera División presentaron este jueves (29/12) una carta firmada por los representantes de diferentes de Tigre, Quilmes, Lanús, Vélez, Godoy Cruz y Unión, entre otros, recordaron el acta compromiso firmada en agosto pasado con integrantes de todas las categorías y la responsabilidad de la FIFA por la designación de la Comisión Normalizadora.

La misiva expresa que “a la fecha no se han cumplimentado ninguno de esos compromisos por lo que solicitamos a esa Federación el envío de los fondos enunciados en un plazo no superior a los tres días de recepcionada la presente, habida cuenta de la responsabilidad que le cabe a esa Federación en virtud de haber constituido esa Comisión Normalizadora y haber designado a sus miembros” y añade que “de mantenerse el incumplimiento se pondría en riesgo la continuidad de torneo de AFA durante 2017”.

En la misma reunión, también estuvieron presentes Raúl Gámez (Vélez Sarsfield), Eduardo Spinosa (Banfield), Miguel Ángel Silva (Arsenal), Emilio Chebel (Lanús), Rodrigo Escribano (Talleres de Córdoba), Rodrigo Molinos (Tigre) y Luis Sasso (Huracán).

En declaraciones periodísticas, Gámez explicó que “queremos dejar constancia en FIFA de la situación que estamos viviendo. El gobierno nacional no llevó a este mal momento y por eso nos vemos obligados a actuar. El incumplimiento con la AFA es un despropósito. Nuestra postura es irreversible: los clubes no podemos pagarle a los jugadores. Así no habrá fútbol de verano y tampoco empezará el torneo en febrero” y denunció que “es perverso todo lo que pasó después de que nos prometieran el dinero a través de la Comisión Normalizadora. El fútbol como producto es muy difícil de sostener porque depende de la TV. Nos quieren hacer cada vez más débiles”.

Por lo tanto, el titular de la institución velezana remarcó que “la Comisión no puede cumplir nada de lo que firmó. Tanto Armando Pérez, que hoy se recupera de un problema de salud, como Javier Medín no son dirigentes con origen en el fútbol, no representan de ningún modo a la AFA”.

La carta que enviaron a Suiza tenía a Gianni Infantino como remitente y se basó en el reclamo de los 350 millones de pesos que la Junta Interventora se había comprometido a abonar y todavía no aparecieron, que el titular del Comité de Regularización, Armando Pérez, se había comprometido a conseguir, más otros 180 millones en concepto de adelanto por la compensación de la baja de FPT.

Por consiguiente, los clubes endurecieron su postura frente al gobierno y la cúpula dirigencial de la AFA, al entender que existe una estrategia para desfinanciarlos con el objetivo de que acepten la oferta de las empresas Turner y Fox para firmar un nuevo contrato de televisión.

Esa propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente y luego el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, uno de los encargados de negociar el futuro de los derechos audiovisuales, se entrevistó con directivos de la cadena internacional ESPN para escuchar una oferta que calificó “muy positiva”.

De ahí, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, aseguró que “no están dadas las condiciones” para que se reanude el torneo de Primera División por la grave crisis económica que atraviesan los clubes y reiteró que “hay deudas salariales con los jugadores, con los empleados, entrenadores, proveedores. No hay un horizonte claro de lo que percibirán en el futuro. No se puede reiniciar la competencia”.

Marchi sostuvo en declaraciones que reprodujo la agencia estatal Télam que “hay deudas salariales con los jugadores, con los empleados, entrenadores, proveedores. No hay un horizonte claro de lo que percibirán en el futuro. No se puede reiniciar la competencia” y agregó que “habíamos hablado de esto con el Comité de Regularización de la AFA y el Ministerio de Trabajo, que debe intervenir porque están en juego las fuentes laborales”.

Además, Sergio Marchi explicó que “muchas situaciones se conjugaron para llegar a esto. Un acta y un compromiso que no se cumplieron. Y varios clubes que no hicieron las cosas bien, que armaron muy mal sus presupuestos” y consideró que “ahora si llega el dinero, ¿qué van a hacer las instituciones? ¿Cómo van a armar sus presupuestos si no saben cuánto y cómo van a cobrar? Escucho que hablan de refuerzos y no cumplieron aún con los contratos que vencen el 31 de diciembre”; sentenció que “pero también hay clubes que sí hicieron las cosas bien y no cobraron el dinero que les corresponde. Todo está mal”.

En consecuencia, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados aseguró que los derechos televisivos deberían “licitarse”; que los trabajadores del fútbol tienen que resolver “situaciones inherentes a sus funciones”; y dejó en claro que hoy por hoy falta “una dirigencia fuerte” en el fútbol argentino y subrayó que “hay que discutir la plataforma económica de cómo se van a generar nuevos ingresos, mecanismos de control y la distribución. El modelo de hoy no le sirve a nadie”.

A continuación damos a conocer la carta de los dirigentes a la FIFA:

“Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.

Sr. Presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado

Sr. Giovanni V. Infantino

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente representamos a los clubes de la Primera División del Fútbol Argentino, y nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Comisión Normalizadora designada por esa Federación en nuestra Asociación del Fútbol Argentino.

En tal sentido, recordamos que en fecha 26 de agosto de 2016 fue suscripta un acta compromiso por los representantes de todas las categorías de nuestro fútbol y los miembros de la Comisión Normalizadora, por dicho instrumento esta última asumió el compromiso de abonar Pesos Trescientos cincuenta millones ($ 350.000.000) durante el mes de diciembre y el pago de la totalidad de los salarios de los jugadores de todas las categorías.

A la fecha no se han cumplimentado ninguno de esos compromisos por lo que solicitamos a esa Federación el envío de los fondos enunciados en un plazo no superior a los tres días recepcionada la presente, habida cuenta de la responsabilidad que le cabe a esa Federación en virtud de haber constituido esa Comisión Normalizadora y designado a sus miembros. Entendemos que estos dos actos la responsabilizan por las obligaciones asumidas por los enunciados.

Consecuentemente requerimos el urgente envío a las cuentas de AFA de los importes correspondientes para su posterior distribución entre nuestras instituciones.

De mantenerse el incumplimiento se pondría en riesgo la continuidad del torneo de AFA durante el año 2017. Atentamente”.

