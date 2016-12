Por qué el dólar blue sigue fuerte y se agranda la brecha con el oficial

El cepo y las demás restricciones cambiarias quedaron en la historia de la economía argentina pero a un año del fin de las trabas, el mercado de cambios no deja atrás al dólar blue, que refuerza su cotización en la última jornada hábil del año.

"Vas a ver que el dólar blue no va a desaparecer por más limpio que quede el mercado. Argentina es así y va a llevar años recuperar la confianza. Aparte el mercado negro existe en todos lados en menor o mayor medida", dijo un hombre de la City a este diario en diciembre de 2015 sin temor a equivocarse.

El pronóstico fue certero y el dólar blue no solo no desapareció sino que se recalentó en la última rueda del año hasta tocar un nuevo techo histórico de $ 17.

“Como un clásico de fin de año de los últimos tiempos, el mercado cambiario paralelo volvió a tomar impulso aunque lejos estamos de la brecha que solíamos ver época de cepo. Este año sorprende porque lo hace en un contexto en el que prácticamente no hay restricciones a la compra venta de moneda extranjera”, analizó Martín Polo, economista en jefe de Analytica.

Consideró que detrás del incremento que el dólar blue muestra en las últimas semanas “está el éxito del blanqueo”. “De hecho, con lo que informó el ahora exministro Alfonso Prat Gay, el sinceramiento fiscal batió todas las expectativas y probablemente supere holgadamente los u$s 100.000 millones, lo que implica que entre lo que ya estaba registrado y lo declarado en el blanqueo estimamos que más del 60% de los activos externos de residentes queda bajo la órbita de la AFIP. En este contexto, hacer operaciones sin registro se hace mucho más complicado y varios se están apurando previo al cierre de la primera etapa”.

Para Gustavo Quintana, de PR Cambios la respuesta a la fuerza del blue reside en que “la informalidad sigue muy presente en la economía Argentina”.

“Si partimos de la base que se mueve en la informalidad aproximadamente un 40% de la economía, es fácil concluir que los mercados informales van a persistir indefinidamente", apuntó y recordó que estacionalmente "la segunda quincena de diciembre cambia la tendencia del mercado cambiario y el dólar opera más demandado".

Entre las causas, Quintana enumeró "la plata que sale del circuito por razones impositivas, compra de dólares para atesoramiento con plata no declarada y vacaciones, entre otros”.

Y agregó: “La brecha se agigantó por efecto del blanqueo, que le dio al mercado una oferta formidable que deprimió el precio del mercado oficial. Seguramente de no haber existido este fenómeno no estaríamos hablando de brecha entre ambos segmentos”.

En este sentido, el analista financiero Christian Buteler explicó que “el mercado del blue se alimentaba de muchos dólares que hoy entraron al blanqueo, que nada más de dinero en efectivo sumó unos u$s 7.000 millones. Bueno esa cifra que antes cuando tenía que hacerse de pesos iba al mercado del blue por ser dólares declarados hoy ya no van. Eso restringió la oferta, pero la demanda no solo no aflojo sino que por tema estacional se ha incrementado”.

“Hubo días que algunas cuevas solo compraban, no te vendían. Todo lo que no esté blanqueado no quiere pasar por el canal blanco porque queda todo registrado. En resumen bajó la oferta y subió la demanda. Resultado la diferencia que antes era $0,20 hoy la tenemos en $1 y también hay que marcar que la caída del oficial es por una sobreoferta puntual que es el pago del blanqueo. Se estima que esta flojedad del dolar oficial terminará la próxima semana”, agregó Buteler.

Como dato de color señaló que algunos "volvieron con el recordado Puré" que constaba de comprar dólares a precio oficial y venderlos en el blue.

Para Francisco Mendonca, del Grupo Hecke, precisó que “la razón fundamental de la brecha o spread que volvimos a ver entre el oficial y el blue se explica por el ingreso de dólares para el blanqueo”.

“Lo cierto es que el precio del dólar oficial debería ser mas parecido al del blue pero la abundancia en la oferta hace que no despegue. No sería raro ver que en enero 2017 es brecha se achique por un incremento del tipo de cambio oficial. A pesar de todo esto Argentina todavía tiene atraso cambiario, y sea cual sea su color el dólar está barato”, agregó.

