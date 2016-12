"Hasta el 2018 Castellano no tendrá nuevos controles"

Cerró el año legislativo en el Concejo local con el Presupuesto 2017 aprobado, el cual no prevé fondos para ningún tipo de organismo de control sobre los actos del Departamento Ejecutivo Municipal. Podría votarse en 2017 la Unidad de Control Municipal (UCM) que no entrará en funciones hasta pasado el 2018, en caso de aprobarse en el Concejo.

En el 2014 comenzaban a darse discusiones en torno a la creación de un Tribunal de Cuentas que regule y controle el accionar económico del Municipio. La idea fue retrasada por frenos y argumentos en contra que imponía el oficialismo pero también por propias diferencias de criterios de los respectivos integrantes de la oposición. Así la idea fue girando hasta llegar a los últimos meses donde no sólo se trabajó sobre la hipótesis de un Tribunal Municipal de Cuentas como ente regulador, sino en una Auditoría General como idea superadora ya que un Tribunal es tomado por la masa de los profesionales en la materia como un organismo “antiguo y que retrasa”.



Intentando poner freno a las críticas recibidas por falta de control al Intendente de su partido, los concejales del PJ fueron suculentos detractores de cualquier tipo de proyecto en el sentido de control externo con el argumento de la reciente rúbrica de un convenio entre CIPPEC y la Municipalidad de Rafaela que propone una conjunción entre todos los integrantes de la sociedad local (gremialistas, empresarios, políticos, periodistas, profesionales, vecinos, etc) para analizar antes, durante y después de todo acto del Ejecutivo y su impacto en las arcas y la ciudad. Claramente no tiene una postura de fiscalización o sanción sobre el Intendente y su gabinete como sí podría tenerlo un Tribunal de Cuentas o una Auditoría General, si bien es un avance en materia de participación pública. Por esto último, tal cual lo aclaró la rafaelina Natalia Aquilino – Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC – un organismo y otros no son complementarios o contradictorios sin antes definir qué política de control se pretende llevar adelante, aunque sí se plantea la necesidad de que una ciudad como Rafaela cuente, además del organismo convenido, con una Auditoría General o un organismo similar. No así un Tribunal de Cuentas, del cual se cuestiona fuertemente capacidad de acción y eficacia.



Luego del avance del Ejecutivo con CIPPEC y ante la desidia existente en toda la oposición que, como en varias oportunidades, no logra coordinar diferencias y desarrollar un proyecto conjunto; los concejales Mársico (PDP), Bottero (UCR) y Bonino (PRO) llevaron adelante el trabajo de estudio sobre la formación de una Unidad de Control Municipal, la cual logró el aval de toda la oposición. Una presentación que se realiza en la última semana del 2016 y que llega rezagada para un año que dejó entrever dudosas maniobras desde las arcas municipales en medio de medidas que demuestran un interés particular de los funcionarios del ejecutivo por los fondos públicos (véase devolución de Ganancias, Bono de fin de año, etc) que avivan rumores respecto al manejo de los capitales de todos los ciudadanos que aportan al arca municipal. La UCM, según aportó el Dr Mársico, “gira en torno a la órbita del Concejo Municipal” y será conformado por “tres directores que serán representados por dos contadores y un abogado, de los cuales uno será el Director General”. Respecto a las funciones de la unidad de control precisó que “deben actuar previa y posteriormente en el control de la legalidad y control técnico del acto a ejecutar y ejecutado”. Entendiendo como objeto de control a “todos los actos que provengan de la administración municipal, esencialmente con los que tienen que ver con la disposición de fondos del presupuesto local”. En el caso de la detección de irregularidades se llevará adelante “un juicio de cuenta y de responsabilidad como vía sancionatoria” siempre dentro de la faz administrativa interna, dejando al ámbito judicial como paso posterior según corresponda.



Éste último proyecto citado, cuenta con el aval de toda la oposición que, en caso de no girar sobre su propio pensamiento actual, logrará votarlo favorablemente el próximo año. En caso de que así sea, recién a finales de año se lo propondrá dentro del presupuesto 2018 y será en ese año en el que podrá comenzar a formarse dicho organismo. Desde el PJ siempre atribuyen fuertes costos para los rafaelinos la formación de este tipo de organismos, pero siempre se les recalca que el impacto de devolución de Ganancias por todo un año al Intendente, sus funcionarios y algunos concejales por más de un año generó un gasto mucho más amplio y ninguno, hasta hace poco tiempo atrás, impuso una queja.



Si bien se comenzará con el organismo convenido con CIPPEC en el 2017, todo el proceso de formación de éste y la reglamentación de una potencial Unidad de Control harán que por lo menos hasta el 2018 el Intendente continúe con una alta discreción para el uso de los fondos públicos. La pregunta final gira en torno a por qué el PJ no pone reparos en pagarse un bono de fin de año o devolverse el 60% del Impuesto a las Ganancias con fondos públicos pero sí lo hace cuando se los intenta controlar ¿acaso la Secretaria de Auditoría del municipio encubre a su jefe – el Intendente - y los números no cierran del todo? ¿intenta ocultar algo el PJ? Son interrogantes que aparecen cuando Castellano y el PJ no quiere ser controlado cuando sus actos – un tanto avaros – del último año y los rumores de malversación de fondos (como la asignación y sobreprecio de obra pública) toman voz en las calles de la ciudad.