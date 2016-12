May criticó los comentarios de Kerry sobre Israel

"Concentrarse desproporcionadamente en los asentamientos y criticar la composición del gobierno israelí no es una manera constructiva de resolver el conflicto de Israel y Palestina”

La primera ministra británica, Theresa May, se pronunció este viernes en contra del discurso del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, sobre la política de Israel respecto a Palestina y consideró inadecuado criticar la composición de un gobierno democráticamente elegido de un país aliado.



A pocos días del final de la administración de Barack Obama, Kerry advirtió el miércoles que una salida al conflicto entre israelíes y palestinos con la creación de dos estados está en "grave peligro", y denunció que elementos de "extrema derecha" del gobierno israelí están llevando a ese país hacia una "ocupación perpetua" de tierras palestinas y a un solo estado.



En su discurso, Kerry agregó que que la construcción de asentamientos en territorios ocupados por parte de Israel está poniendo en peligro la paz en Oriente Medio.



A través de su portavoz, May cuestionó los comentarios de Kerry y manifestó “que concentrarse desproporcionadamente en los asentamientos y criticar la composición del gobierno israelí no es una manera constructiva de resolver el conflicto de Israel y Palestina”.

Fuente: Télam