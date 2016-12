El doloroso problema de salud de Lourdes Sánchez

La bailarina padece dolores tan fuertes que no sólo no puede integrarse a la obra que iba a hacer en Carlos Paz sino que, además, padece mucho al amamantar a su hijito. Aquí, los detalles.

Un problema de salud obligó a Lourdes Sánchez a postergar su participación en la obra "Bien argentino", en Villa Carlos Paz.

Jorge Luengo) Lourdes Sánchez bailó con Pedro Alfonso y Flor Vigna (Prensa Ideas del Sur / Jorge Luengo)

Si bien después del parto, que tuvo lugar hace más de un mes, Lourdes se sentía espléndida, al punto de haber bailado Chachachá con Peter Alfonso y Flor Vigna en la pista de "ShowMatch", ahora padece dolores muy intenso en la espalda, motivo por el cual ni siquiera pudo asistir al estreno de la obra. Tampoco está en condiciones de hacer las tareas habituales. Y ni siquiera de amamantar a Valentín.

José María Listorti, en "Este es el show" (El Trece) dio detalles de la situación que atraviesa la bailarina Lourdes Sánchez, pareja del Chato Prada. "Tiene una hernia de disco que prácticamente la tiene inmovilizada -explicó el conductor-. Lamentablemente, es posible que no pueda hacer la temporada en Carlos Paz. No le pueden dar mucha medicación porque está amantando. Le duele hasta cuando le da la teta al bebé. Está angustiada porque no pudo estar en el estreno a causa del dolor”.

Más tarde, Chato Prada, la pareja de Lourdes y padre de su hijo, contó que el día de la final de "Bailando 2016", ella lo llamó para avisarle que no podía más del dolor. A la madrugadda, tuvieron que ir de urgencia a una clínica para que Lourdes recibiera atención médica. ¡Que se mejore muy pronto!

Fuente: Clarin