Su novio la quiso matar mientras dormía, pero se resbaló con la sangre y ella pudo escapar

"No me creía. Discutimos, le dije que no iba a seguir peleando, me fui a la cama. Me quedé dormida y de repente los golpes me despertaron, él estaba sobre mí, me pegaba una y otra vez. Trató de ahorcarme, de una piña me sacó dos dientes, la sangre me ahogaba, me arrastró hasta la cocina, en el piso subió sobre mí y me apretó con fuerza la garganta", prosiguió.