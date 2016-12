La emoción de Tini Stoessel tras escuchar la fuerte historia de una participante de "Hacelo feliz"

Hace 9 meses falleció mi hermano, a los 20 años, en un accidente. Eso fue motivo para que esté en mi casa, con mi familia. Sentí como que no era lo mismo volver a cantar después de eso. Me sentía rara, diferente. Me daba cosa ponerme a cantar en mi casa", afirmó Dana, de 20 años, en el programa Hacelo feliz.

Conducido por Guido Kaczka por El Trece, el ciclo consiste en que los participantes puedan darse el placer de cantar junto a su ídolo, y eso hizo Tini por Dana.

"En ese momento no estaba bien y me costaba un montón cantar, estar contenta. Mi mamá me decía: 'cantá, cantá... nos hace bien escucharte'. Y después me di cuenta de que me hacía bien y que seguramente él, donde esté, me quiere escuchar cantar como lo hacía cuando estaba acá",continuó la joven, lo que emocionó profundamente a la cantante tras escuchar sus palabras.

