Operativo de protección de la vida para Año Nuevo

Presentaron solicitudes de habilitación los siguientes eventos: la fiesta "Aloha" en las instalaciones de La Redó que se había suspendido en Navidad como consecuencia de las condiciones climáticas y Chimbote que propone una fiesta en el Club Ciclista de Rafaela. Además, abrirán sus puertas La Bastarda y Meridiano.



"Tenemos un ejercicio permanente con todas las fuerzas que integran la Junta Municipal de Protección Civil. Se trata de un contacto muy fluido y una interrelación entre los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal): Gendarmería, Unidad Regional V de Policía, Policía de Seguridad Vial, 107, Bomberos, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria. El 31 de diciembre estarán trabajando en las calles más de 100 efectivos de estos organismos", comentó Bodoira.



También aclaró: "La fiesta donde tenemos el pedido de habilitación para mayor cantidad de personas es en los parques del Complejo Deportivo "La Redó". Creemos que va a ser la fiesta de mayor concurrencia en la ciudad. Todavía está a confirmar la fiesta en el club Ciclista porque aún no está habilitada".



"Cada uno de estos espacios debe tener un seguro de responsabilidad civil y un servicio de emergencia, tiene que cumplir una serie de pasos administrativos, van nuestros inspectores a controlar las instalaciones eléctricas, los disyuntores, que todo esté en condiciones para brindar seguridad a toda la gente", agregó el funcionario.



Por último, enfatizó que "habrá operativos de control antes, durante y una vez finalizados los eventos, no con el objetivo de cobrar multa sino evitar accidentes que puedan costar vidas. Uno entiende que en estas fiestas se brinda, se pasan momento alegres con la familia y los amigos y no queremos que eso se vea empañado por un accidente o un hecho trágico, no queremos que eso suceda. A nosotros lo que nos pide el Intendente con estas campañas es la protección de la vida de las personas".