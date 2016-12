"$2800 que le costarán mucho más a Castellano"

La palabra del Intendente avala, ahora de manera oficial, lo que adelantaba este cronista en R24N las últimas semanas: Luis Castellano y su gabinete cobrarán, como meros empleados municipales, el bono de fin de año. Además, estalló la guerra contra el Concejo.

A tres días de cerrar el año y en medio de lluvias, la temperatura política se disparó y anuncia sequía de empatía entre el Concejo y el Ejecutivo local en las próximas semanas con algunas renuncias intermitentes que amenazan con llegar desde el Concejo. En el artículo “Contrario al PJ en el Concejo, Castellano ordena a su gabinete cobrar el Bono” ya se deja desvelar desde el mismísimo título la grieta entre los integrantes del PJ del 5to y los del 6to piso. Ayer, el Intendente y hoy, el Jefe de Gabinete, como cabecillas del Equipo 5to Piso salieron a justificar en medio de titubeos y argumentos poco convincentes, faltos de sentido común, el porqué de su decisión de cobrar el bono de fin de año, a diferencia del Concejo Municipal. Para justificarse, optaron por descalificar impulsivamente el trabajo de los ediles propios y ajenos.

No sólo se escuchó una comparación de sueldos del Intendente rafaelino y su Gabinete con el de Rosario y sus funcionarios, dando así la posibilidad a que un Presidente Comunal reclame un sueldo similar al del mandatario local, sin tener la delicadeza de comparar la cantidad de contribuyentes que existen en una ciudad y en otra, sin mencionar las complejidades en las funciones. También, en medio de otros argumentos, se escuchó que los concejales tienen la libertad de no cobrar el bono porque “en comparación con los funcionarios ejecutivos, trabajan mucho menos” y a los funcionarios sí se los ve “continuamente recorriendo los barrios” a la vez que se señalaba que los concejales “trabajan solo hasta las 12” y encima “después tienen trabajos en el sector privado”. En otros términos, se descalificó el rendimiento del organismo legislativo y directamente se tildó de vagos a sus integrantes. La crítica del Intendente, que se halaga mencionando que trabaja “desde las 7 hasta las 23” todos los días, alcanzó al Concejo en sí disparando contra propios y ajenos. Esta acusación habría hecho tambalear al Presidente del Concejo e integrante del PJ local quien estuvo a instantes de presentar su renuncia. Desde distintos medios se intentó hablar con el Dr Bonafede – sobre quien circulan dichos rumores – pero a todos respondió que se encontraba “muy ocupado, con mucha gente esperando y que necesita ser recibida por él”, seguramente con un dejo irónico sobre las frases de Eduardo López, quien la única elección que ganó fue la que enfrentó contra el dedo de Castellano – quien de esa manera lo eligió en el cargo que hoy ocupa como Jefe de Gabinete – por otra parte Bonafede aclaró que “no va a entrar en el juego de este tipo”.

La pregunta más importante aquí es por qué se anima a tanto Castellano, es saber por qué decidió arremeter contra sus propios concejales justicialistas. ¿Alguien está presionando a Castellano para que pague el bono? Son cuestionamientos importantes si tenemos en cuenta la cantidad de vecinos detractores de esta medida – el propio Concejo lo expresa implícitamente al no cobrarlo, mientras otros concejales, como Bonino y Mársico, muy abiertamente se han manifestado en contra - y que claramente le costarán carísimo al PJ local en las elecciones de medio término del próximo año. Sin dudas que, de seguir a este ritmo, a Castellano también le puede costar la intendencia en el 2019 si no deja sus caprichos de lado; o si no aclara quién está detrás de toda esta ola de irresponsabilidades políticas que generan el enojo de muchos.

Por ahora, los concejales del PJ se mantienen en silencio quizá atónitos por las descalificaciones recibidas por su mandamás del Ejecutivo pero seguramente mostrarán su malestar en cualquier momento, de una forma que le duela al 5to piso. El PJ local, como el nacional, está en la crisis más fuerte de su historia y parece que la novel recién comienza. Castellano se llevará $2800 de Bono, pero le costará mucho más, a él y sus seguidores, en las próximas elecciones.