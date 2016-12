Bonafede quiso presentar su renuncia luego de ser basureado por López y Castellano

El Presidente del concejo Municipal estuvo a punto de pegar un portazo cuando esta mañana el Intendente Castellano y el jefe de gabinete Eduardo López lo trataron de vago junto al resto de lo ediles de los demás partidos. " A las 12 del medio día en el sexto piso no hay nadie y venite un día a las 12 al 6to piso (donde se desarrollan la sala de sesiones) o por la tarde al concejo, y no vas a encontrar a nadie. Y a nosotros nos vas a encontrar todo el día”, dijo López al respecto y Castellano no le fue en zaga cuando dijo que él trabaja desde las siete de la mañana hasta las once de la noche.

Cerca del medio día y según una fuente por demás confiable el Presidente Silvio Bonafede dijo: " Que carajo se piensa este López,quien se cree que es , yo me voy a la mierda y que se las arreglen , vamos a ver cómo hacen, ¿o se olvidan que somos minoría? ". Un llamado providencial de un íntimo amigo y consejero político evitó lo que se hubiese convertido en el escándalo político de fin de año.

Bonafede no renunció -por ahora- pero las heridas quedaron abiertas, a nadie en política le gusta que lo traten de vago y menos aún cuando es de tu propio partido.

Quisimos hablar con el Dr. Bonafede, pero se negó a atendernos argumentando estar muy ocupado. Hubiese sido importante preguntarle directamente a el la realidad de los hechos, su negativa abre un abanico de dudas que sería muy bueno despejar, en Democracia el diálogo es un valor fundamental, aún cuando tus propios pares te insultan y te dan ganas de mandar todo al diablo.

La hombría de bien y el don de gente del Dr. Bonafede asi como del resto de los concejales no acepta que ningún funcionario exaltado,elegido a dedo y no por el voto popular te trate de vago, Rafaela ya tiene su ANIBAL FERNANDEZ Y SE LLAMA EDUARDO LOPEZ