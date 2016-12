ELISA CARRIÓ DENUNCIÓ A MEDIO RAFAELA

Elisa Carrió retomó su embestida contra el presidente del Máximo Tribunal judicial del país, Ricardo Lorenzetti. Lo hizo desde un costado impensado: ahora lo acusó de estar vinculado a una cooperativa que habría hecho negocios (truchos) con el intercambio de cheques vinculados a clubes de fútbol. Ya lo había atacado por supuesto enriquecimiento ilícito y el magistrado había negado los cargos.

La titular de la Coalición Cívica hizo ayer una presentación en el juzgado de María Servini, la jueza que viene investigando este delito millonario, por el cual las entidades cobraban de la AFA cheques diferidos y los cambiaban anticipadamente en mutuales "amigas", dejando porcentajes altísimos en el camino y sentenciando a los clubes a la situación en la que están ahora, la gran mayoría con respirador.

Carrió presentó un escrito de cuatro páginas, en donde describe una maniobra de este tipo y vincula a Lorenzetti con una cooperativa que se habría beneficiado con esta martingala, en la tierra de donde es oriundo el juez: Rafaela, Santa Fe. Aparecen nombres que se repiten de los dos lados del mostrador, en los clubes y las cooperativas.

La diputada menciona de arranque a una mutual que Servini está investigando, Pyme Rural, por sus "operaciones por el cambio de cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA)". Asegura que la información le llegó de "forma anónima".

Y sigue: "La mutual, nos han hecho saber, también ha operado con los siguientes clubes de fútbol: Club Sportivo Ben Hur, Club Atlético 9 de Julio, y Club Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur. Según he podido saber, el 54% del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asociaron el mismo día: 15 de mayo del 2015.Esto no es usual ni tampoco resiste una explicación que surja de la cotidianeidad de la actividad mutualista y aparentemente tampoco en la actividad en particular de Pyme Rural".

Enseguida, viene el primer mazazo: "Entre los miembros asociados a la mutual se encuentran nombres importantes de la vida de Rafaela, y algunos de transcendencia Nacional. Según he sido informada, se encuentran asociados Leonardo Luis Parra, Omar Francisco Operto, Reinaldo Casabella, Néstor Luis Zenklusen, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti". Al juez lo pone así, destacado, en negrita. Como para que no queden dudas de dónde apunta.

Luego usa una página completa para darle más sustento a su acusación. Son siete párrafos:

- "Es preciso mencionar que Zenklusen, Operto, Casabella y Parra fueron socios del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el emprendimiento Medios de la Región S.A. fundada en 2003 junto también con Héctor Daniel Marchi".

- "Tanto Parra como Casabella también fueron socios del Presidente de la Corte en negocios vinculados con la salud".

- "Sin embargo, según he podido saber, también están asociados a la mutual familiares directos de Ricardo Luis Lorenzetti como Susana Graciela Lorenzetti (su hermana); Lucia Lorenzetti (su hija); Franco Miguel Lorenzetti (su hijo); y Analía Cortassa (su ex consorte)".

- "Por otra parte, el otro asociado, el señor Néstor Luis Zenklusen también es presidente del Club Sportivo Ben Hur y lo fue de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur".

- "También resulta importante destacar que Néstor Zenklusen fue presidente de la Cámara Argentina de Mutualidades (CAM) hasta su intervención en febrero del 2014, y como había mencionado, un hombre muy vinculado al Presidente de la Corte".

- "La relación entre ambos es mencionada por distintos el señor Eduardo Piedrabuena actualmente dueño del emprendimiento de medios que Zenklusen y Lorenzetti tenían en Rafaela".

- "Es menester mencionar que la relación de asociado con una mutual tiene como objeto realizar operaciones con la mutual o hacer uso de sus servicios. En consecuencia, todos los antes mencionados han realizado operaciones con la Mutual de algún modo".

Y luego hace su pedido:

- "Con motivo de evitar posibles interpretaciones restrictivas del secreto financiero, fiscal o profesionales que recaigan en la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social", solicita:

1.

Se le requiera a la Mutual, poner en conocimiento del Juzgado de las operaciones realizadas por Ricardo Luis Lorenzetti, Néstor Luis Zenklusen, el Club Sportivo Ben Hur, la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur, y demás mencionados.

2.

Se requiera al Banco Central de la República Argentina que informe respecto de la Mutual: a. Las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizado a partir de cuentas de la mutual o en los que esté involucrada; c. Los plazos fijos que la mutual tenga o haya tenido.

3.

Se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que informe respecto de la mutual: a. Todos los expedientes que versen en dicha institución respecto de las actividades de la mutual; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizados a partir de las actividades de la mutual o en los que esté involucrada; c. Las operaciones de suscripción a Títulos Cooperativos de Capitalización (Ti.Co.Ca) que haya realizado la mutual.

4.

Se requiera a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe respecto de la Mutual: a. Los Reportes de Operaciones Sospechosas que haya recibido respecto de las actividades de la cooperativa o en los que resultara involucrada.

Carrió ya había denunciado a Lorenzetti por supuesto enriquecimiento ilícito y viene amenazando con pedir su juicio político por presuntos manejos irregulares de los fondos del Poder Judicial. El juez siempre negó las acusaciones y en su entorno hablan de "operaciones" para perjudicarlo. Desde el cambio de Gobierno se dio una particularidad: pese al contraste, Macri mantiene una buena ponderación de ambos.

