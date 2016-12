Sin tapujos: “vamos a cobrar el bono”

Castellano no para: confirmó que cobrará el bono de fin de año cuando él sólo gana 30 veces más que esa suma. Pero sostiene que no es una falta de ética recibir ese número: “el gesto ético tiene que ver con la cantidad de trabajo que uno le brinda a la ciudad, no cobrar o no un bono”, dijo el primer mandatario.

Lo concreto es que en las Redes Sociales la gente estalló. Está en total desacuerdo que el Intendente cobre algo que para él “es un vuelto”, si se compara con el sueldo que recibe por mes.

"Si vamos a cambiar nuestra estrategia de trabajo, la cambiamos completa y directamente vamos a otro paradigma de fijación de sueldos. Nuestro sueldo está fijado por paritarias y lo vamos a defender”, dijo el Intendente Luis Castellano en el programa Conceptos, que se emite por Canal 6 de nuestra ciudad.

“Yo dejo la vida en este trabajo. Y lo defiendo, y desde las 7 a las 23 todos los días estoy pendiente de Rafaela. Todos vamos a cobrar el bono de $2.800 porque defendemos nuestro trabajo, si los concejales no lo hacen, es un tema de ellos”, dijo y cargando contra los concejales.

Además, expresó que “nadie está en ningún lugar porque lo obligan, los políticos trabajan para cobrar. Además, exclamó que “nuestros sueldos están fijados de esa manera y no cobrar sería romper todo un esquema. Entonces, ningún beneficio tendríamos, nosotros no cobramos dieta, cobramos un sueldo de trabajador”.