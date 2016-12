Fuego cruzado en el PJ: Eduardo López trató de vagos a los Concejales

El Jefe de Gabinete Municipal defendió el cobro del bono de fin de año y trató de vagos a los concejales: "después de las 12, en el 6to piso no hay nadie". Garrapa, Bonafede, Muriel y Ricotti, furiosos.

El Jefe de Gabinete del Municipio local, dispara contra su propio barco en un intento desesperado por justificar el cobro del bono de $ 2.800 que Castellano ya anunció que harán.

En diálogo con Radio ADN, dijo estar realizando una “defensa firme de trabajo”. Según el Jefe de Gabinete Castellano trabaja de 6 a 23 horas y que está pendiente de lo que pasa en la ciudad. Y se refirió a que otro sector de la ciudad, no hace lo mismo, en referencia a los concejales.

“Venite un día a las 12 al 6to piso (donde se desarrollan la sala de sesiones) o por la tarde al concejo, y no vas a encontrar a nadie. Y a nosotros nos vas a encontrar todo el día”, dijo López al respecto.

Sobre el cobro del bono, dijo que “no pasa por un imperativo ético, acá pasa por la dedicación y por una defensa firme del trabajo que realiza”, y agregó: “venimos con dedicación y esfuerzo para que la ciudad esté como esté. Discutamos de políticas o miradas, pero sobre lo que es moralidad o ética, no me gusta porque yo sí vengo porque me gusta lo que hago y tengo vocación del servicio”, sostuvo.

Garrapa, Bonafede, Muriel y Ricotti, hierven de la ira y Castellano hace equilibrio dentro del PJ para que los trapos sucios, o la mayor parte de ellos, se laven en casa.

Con información de ADN Rafaela