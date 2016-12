Tremendo! Se confirmó que Luli Salazar y Martín Redrado tienen un "contrato"

Parece que la pareja no pasa por el mejor momento y la información que salió a la luz complicaría aún más las cosas. ¿Qué ocultan?

Amalia Granata hizo un móvil para LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y no se guardó nada. Al ser consultada por la crisis entre Luciana Salazar y Martín Redrado, respondió con su lengua filosa: "Ese noviazgo no da para más. Redrado siente culpa porque por ella, que busca ser mamá. Él no tiene ganas de formar una familia...".

La modelo y cantante se enteró de sus dichos y disparó con munición pesada en su cuenta de Twitter: "¿Hay necesidad de cuando recién tuviste un hijo (que debe ser lo más maravilloso del mundo), de salir a hablar de otra pareja (sin saber nada)? Resentida".

Pero ese fue sólo el comienzo... Yanina Latorre desató el escándalo cuando mencionó que entre la pareja hay un "contrato". ¿De qué se trata? El abogado Mauricio D'Alessandro, a quien Luli llamó para hablarle de "toda la verdad", contó lo poco que sabe:

Ellos tienen un tipo de acuerdo. Ni siquiera sé exactamente qué. Luciana me llamó para contarme todo pero le dije que ya tenía su abogada, Ana Rosenfeld. Ella es la número uno, pero se iba a Punta del Este ese día y entonces Luli estaba muy preocupada porque había que firmar documentos. Me dijo que tenía que firmar un acuerdo y que necesitaba explicarme cómo es el problema. A las tres horas me llamó Redrado y me preguntó por qué no le avisé que me había llamado Luciana. Él estaba preocupado porque no lo había llamado, pese a que había tenido un aviso de que había algo mal. Le dije que llamarlo por teléfono me parecía un extorsión, yo no hago eso. Puede ser una unión convivencial, prenupcial, no lo sé...