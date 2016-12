Para los bancos internacionales, la salida de Prat-Gay no cambia el juego

"La salida de Prat-Gay es música para los oídos del mercado", sostienen los operadores de bancos internacionales. Generalmente las salidas de los ministros de economía están relacionadas con escenarios de corridas bancarias o financieras que generan un stress en el gobierno y que terminan provocando cambios de figuras en el gabinete para poder reducir la presión que se vive en la calle. El dólar tiende a subir y la bolsa a caer, en un marco de nerviosismo en la City porteña. Pero esto no fue lo que ocurrió. Y hasta se vieron con cierto alivio las modificaciones dentro del equipo económico entre algunos economistas y mesas de dinero.

La salida de Prat-Gay podría ser pensada en un primer momento como un factor negativo ya que el ex-ministro tiene aceitadas relaciones con Wall Street, algo que su sucesor, Nicolás Dujovne, parecería no tener. De todos modos, los operadores sostienen que "el que lideraba las cuestiones económicas era Caputo y la capacidad de maniobra de Prat-Gay era muy limitada. Además, Alfonso mostraba siempre una actitud muy soberbia respecto de las decisiones que tomaba y una falta de un trabajo en equipo y eso contrastaba no sólo con la forma de trabajar del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, sino también con el espíritu de trabajo de equipo dentro del gabinete de Macri".

Al conversar sobre las relaciones con Wall Street, los operadores sostienen que el hecho de que Caputo continúe en el equipo económico es algo muy rescatable ya que el actual ministro de Finanzas es muy respetado en el ambiente financiero internacional. "Es cierto que Dujovne no es conocido en el exterior pero cuando se le hable de su perfil las dudas van a quedar a un costado", aseguran. Además desde el mercado se sabe la necesidad urgente de atacar fuertemente el déficit fiscal y eso es algo con lo que Dujovne está comprometido. Buscaron, comentan, a alguien dispuesto a hacer lo que le diga Macri y sus colegas dentro del gabinete para poder implementar medidas drásticas en busca de alcanzar metas fiscales importantes en el 2017. Desde las mesas se dice que "se necesitaba alguien menos Keynesiano y más liberal en la búsqueda de reducir el déficit fiscal".

Para el mercado la salida de Prat-Gay es un "Non-event" y esto no debería cambiar los movimientos de los precios o las expectativas hacia adelante sino más bien todo lo contrario. El hecho de que se busque atacar el problema fiscal y que el gobierno tome cartas en el asunto es un dato positivo. La forma en la cual se decidió correr a Prat-Gay refleja claramente que había un notorio desgaste de su relación con Macri y de su relación con el resto de los ministros e incluso con el presidente del BCRA. Su personalidad le jugó una mala pasada, señalan en los bancos internacionales.

Mirando hacia adelante, estas modificaciones en el entorno económico no generan un cambio de expectativa y por lo tanto el que tenía una visión favorable para el futuro de la economía no debería dejar de tenerla a partir de este cambio.

Desde el exterior algunas voces de Wall Street ya se hicieron escuchar y chocan con la visión de los operadores locales de bancos internacionales como el caso de Mohamed El-Erian, economista Jefe de Allianz y ex CEO de Pimco: "La salida del respetado ministro de finanzas en Argentina, junto con la decisión de dividir el ministerio en dos, probablemente plantearán interrogantes entre los inversores sobre la gestión económica del país".

El debate está abierto y la clave será ver la capacidad de acción que tendrá Dujovne y el grado de coordinación entre los distintos ministerios para permitir que en 2017 se reactive la economía, algo que se prometió en 2016 y no ocurrió.

Fuente: Cronista