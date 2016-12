La furia de Griselda Siciliani tras conocerse que Suar vendió su mansión

Esta semana se supo que Adrián Suar vendió su mansión, por cinco millones de dólares, luego de separarse de Griselda Siciliani, y que esta venta formaba parte del acuerdo de separación.

Furiosa, a través de su entorno, Siciliani le negó al sitio RatingCero.com que haya recibido dinero por la venta de esa casa, y remarcó que mantiene una excelente relación con el papá de su hija, Margarita.

Existió la venta de la casa, pero el dinero correspondiente no será destinado a Griselda. Griselda vive en un departamento de tres ambientes en Palermo. Se separaron en los mejores términos y sí hubo un acuerdo pero por las cosas básicas como la cuota alimentaria, la salud y la educación de Margarita”, explicaron desde el círculo más íntimo de Griselda Siciliani.

Y a través de las redes Griselda Siciliani hizo su propio descargo:

nada que ver!!! Por favor no digan esto! Es falso, no quiero ni un peso de Adri....

No hay juicio

No hay nada

Está todo bien

lo que tiene se lo ganó trabajando mucho

Jamás le pediría nada

Y además a mi me va muy bien, por suerte....