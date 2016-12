Ante el éxito del blanqueo ven 'efecto manada' y caída del costo de fondeo

El anuncio del resultado parcial de u$s 90.000 millones en activos declarados mediante el blanqueo de capitales impactó ayer al mercado, incluso a los más optimistas. "Nos sorprendió el número porque no fue en línea con el consenso del mercado. Nosotros estimábamos que entre el primer día de enero y el 31 de marzo de 2017 se iban a exteriorizar entre u$s 40.000 y 45.000 millones pero sin tener en cuenta que antes del 31 de diciembre iban a entrar u$s 90.000 millones", confesó Pablo Santiago, jefe de research de Banco Mariva.

Jackie Maubré, directora de Cohen, también se mostró sorprendida: "Antes de que empezara el blanqueo presumíamos que había activos de argentinos en el exterior por u$s 400.000 millones y que, si se blanqueaba el 25% de eso, ya era un muy buen resultado. Con los datos de hoy, ya estamos muy cerca de ese número y todavía queda mucha gente por blanquear".

Tanto el Gobierno como el mercado esperan que la cifra siga incrementándose hasta el vencimiento definitivo del Régimen de Sinceramiento Fiscal, que operará el próximo 31 de marzo. "Me parece que hay una alta probabilidad de cerrar el blanqueo con exteriorizaciones que estén alrededor de u$s 120.000 millones o más", adelantó Jackie Maubré.

Uno de los factores que presiona hacia un incremento del dinero exteriorizado es lo que se conoce como el efecto manada: "Se genera una sensación de haberse quedado afuera. Con este número, muy pocos van a querer mantener sus inmuebles, acciones, cuentas y sociedades sin declarar", comentó Federico Tomasevich, presidente de Puente. "Más de uno se va a quedar pensando a partir de este número, que fue muy bueno", coincidió Germán Fermo, jefe de estrategia de Argenfunds.

Con respecto al efecto que pueda tener el buen resultado del blanqueo sobre el mercado y la economía argentina, los analistas reconocieron que será beneficioso en varios puntos. "Se genera un cambio en la base de contribuyentes que hará que Argentina tenga más recaudación en los próximos años. Por otro lado, gran parte del dinero exteriorizado va a ir a activos financieros argentinos porque es muy fácil invertir en ellos y no se paga impuesto a las ganancias. Finalmente, mucho de lo exteriorizado tenía vocación de invertir en Argentina pero no podía por las restricciones al uso de capital y ahora podrá hacerlo, así se dinamizará la economía", indicó Tomasevich.

Jackie Maubré también se refirió al impacto en el mercado doméstico: "Es razonable esperar que el mercado de capitales reciba una parte del dinero blanqueado y también habrá otras inversiones. Ojalá se pueda concretar la oferta de los fondos cerrados, que está en manos de la CNV, ya que podrían recibir ese dinero y aplicarlo directamente a la economía real", sostuvo.

En el frente externo, la importante cifra de activos exteriorizados también influirá positivamente. "El éxito del blanqueo ayuda a compensa parcialmente las noticias negativas del exterior que hubo en los últimos meses y que complicaban el financiamiento de 2017: habrá un ingreso fiscal extra por el pago de la penalidad, se suscribirán más bonos que sirven para pagar la multa y, como el ciudadano argentino exteriorizó tanto ahorro, resultará más fácil hacer colocaciones de deuda", señaló Jorge Vasconcelos, investigador IERAL.

Las colocaciones de deuda soberana serán beneficiadas por el resultado de la exteriorización ya que la renovada confianza de los argentinos en su país evitará una suba abrupta de las tasas de interés. Así lo explicó Jackie Maubré: "En el mundo hay una tendencia al alza de las tasas de interés, lo que implica un cambio en la dirección del precio del dinero a nivel global. El blanqueo puede amortiguar el impacto y evitar una estampida del costo de financiamiento". Jorge Vasconcelos coincidió: "En las últimas semanas ya había una percepción acerca del éxito del blanqueo y eso ayudó a tranquilizar el precio del dólar y a mejorar un poco la paridad de los bonos. En 2017, va a ser difícil que Argentina pueda financiarse a costos tan bajos como este año pero el resultado del blanqueo le puede poner un techo al incremento de la tasa".

Un poco alejado del optimismo, Germán Fermo destacó el buen resultado del Sinceramiento pero no anticipó un efecto reactivador en la economía: "Una parte importante va a quedar afuera del país, así que lo más reactivador será la multa (el Gobierno anunció que ya recaudó $ 82.000 millones), que irá a gasto público. Haciendo números grandes, hasta ahora se percibirían u$s 9000 millones por la penalidad. Suponiendo que el déficit fiscal va a estar en u$S 35.000 millones el año que viene, el ingreso por multa financiaría solo un trimestre del déficit de 2017", calculó. En cuanto al destino del dinero blanqueado, Fermo opinó: "Con lo difícil que es invertir en economía real en Argentina, creo que el primer parking será en la curva media de bonos en dólares".

