6 trucos para cargar la batería del celular mucho más rápido

Los smartphones modernos vienen con una autonomía de la batería mucho mayor para lograr que puedas disfrutar de todas sus funcionalidades por más tiempo. Pero, lamentablemente, esto no sucede con los celulares más viejos. Por eso, seleccionamos algunos trucos para optimizar el proceso de carga.



1. CARGALO APAGADO

Si no tenés que hacer otra cosa que hacer más que cargarlo, es recomendable que lo apagues. Ya que si el teléfono está en busca de redes de WIFI, conexión 3G o 4G o con el GPS activo tardará mucho más en completar la carga.



2. MODO AVIÓN

Si no querés apagarlo, una buena opción es que lo pongas en “modo avión”, ya que de esta manera desactivarás la conexión a 3G o 4G y a WiFi sin prescindir de otras funcionalidades.



3. BORRAR RAM Y ELIMINAR APLICACIONES RECIENTES

Si estás esperando un llamado importante y no querés apagar tu teléfono móvil, otra opción puede ser la siguiente: si hay aplicaciones ejecutándose en un segundo plano, éstas estarían consumiendo batería extra haciendo más lenta la carga, por lo tanto, deberías borrar la memoria RAM del teléfono para descartar esa posibilidad.



En Android, para borrar la RAM sólo es cuestión de mantener presionado el botón de inicio para acceder a tal opción.





4. USAR EL CARGADOR ORIGINAL

A la hora de cargar la batería de tu celular es fundamental que evites cargarlo con un transformador que tenga menor amperaje que el recomendado por el fabricante.

¡Cuidado! El cargador tiene que tener el mismo número de voltios, si tiene más podés romperlo.



5. USAR EL CARGADOR DE PARED

Puede resultar muy cómodo usar el puerto USB de la computadora, sobre todo cuando nos encontramos en la oficina, pero éste cargará de forma más lenta la batería.

Un puerto USB de una computadora apenas puede proveer una corriente de 0.5A, menos amperios que los recomendados. Por el contrario, el cargador de pared no tiene esta limitación y provee de los amperios máximos posibles a la batería del celular para cargarla, haciendo que la carga sea más veloz.



6. QUITARLE LA FUNDA

Por más bella y decorativa que sea, las baterías de los celulares son de iones de litio y cuanto más frías estén, mejor. Una batería que se encuentra en un lugar fresco retendrá mejor su carga que una que esté expuesta al calor.



La verdad, no son difíciles de poner en práctica y harán que tu batería se cargue más rápido y dure más tiempo.