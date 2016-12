Macri es el ministro de Economía

Mario Quintana es el vicejefe de Gabinete e integra con Gustavo Lopetegui y Marcos Peña la mesa chica de decisión de Macri. Tras la salida de Prat Gay quedó claro que el ganador fue Quintana, quien retomó las negociaciones por la modificación del Impuesto a las Ganancias desplazando al saliente titular de Hacienda y Finanzas y había sido elegido por el primer mandatario para poner orden en la interna económica. Consciente de su nuevo protagonismo, Quintana habló esta mañana (27/12) con radio Mitre e intentó bajarse el precio aunque confirmó un rasgo del kirchnerismo que ahora es oficial en el gobierno de Cambiemos: que Macri es el único conductor de la Economía. Y como Néstor Kirchner, no puede haber un ministro de peso en ésa área.

Desde que asumió la Presidencia, Macri tuvo claro el riesgo que implicaba a su autoridad la figura de un ministro de economía fuerte. Por eso, diseminó en varios funcionarios los distintos aspectos de la gestión económica, lo que ahora viene a exacerbar con el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas. En Urgente24 advertimos en varias oportunidades los problemas que conlleva no tener una conducción unificada y coherente.

"La política económica la decide el presidente Macri", subrayó este lunes Quintana a la vez que aseguró que no habrá cambios en la política económica del Gobierno tras la salida de Prat Gay del Ministerio de Hacienda y el desdoblamiento de la cartera en dos.

"No va a haber un cambio de política, porque la política económica la decide el presidente Macri. Va a haber matices, énfasis, y la incorporación de Nicolás [Dujovne, nuevo ministro de Hacienda] va a ayudar mucho en la política tributaria y en el manejo de la situación fiscal", explicó Quintana.

En sus declaraciones, el funcionario recordó también que al asumir, Macri afirmó "que a la Argentina no la cambia un iluminado" y afirmó que a partir de esa medida, decidió los cambios en la cartera económica.

El problema es que se cree que el “iluminado” es el primer mandatario, que no es economista sino ingeniero y aquí empiezan los problemas.

Entonces, Macri termina siendo el ministro de Economía así como lo era Néstor Kirchner en su gestión. Y en ese esquema, cualquiera era ministro por eso a Roberto Lavagna lo reemplazó con Felisa Miceli. Lavagna fue el último superministro.

Luego no hubo más. Mauricio no cree en un ministro de Economía y genera una red de ministerios que coordinan Quintana y Lopetegui, que reportan a Peña que reporta a Macri. Eso hace que el verdadero ministro sea Macri, quien baja órdenes a Peña que transmite a Quintana/Lopetegui que se las entregan a los ministros para que las cumplan. Y no sale muy bien.

En Ciudad de Buenos Aires era Rodríguez Larreta quien manejaba la economía con Macri jefe de Gobierno básicamente porque entiende mucho del tema. Pero ahora el Presidente tiene un gran problema de organigrama que Néstor no tuvo porque había ‘viento de cola’ y porque Lavagna dejó todo más o menos ordenado.

Macri tiene un berenjenal que dejó Cristina, no hay ‘viento de cola’, sabe que el problema es la economía pero no quiere economistas de ‘peso’.

Y ahora queda muy claro el motivo por el cual Carlos Bianchi se llevaba tan mal con Macri, porque el ingeniero también creía ser también un gran DT: “Soy muy buen técnico, sé mucho de fútbol”, le dijo meses atrás al diario deportivo Olé. La misma aseveración podría extrapolarse a la economía.

