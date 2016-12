Olave, el verdugo histórico de River en los planes de Boca

A días de la venta de Tevez al fútbol chino, Guillermo Barros Schelotto dejó en claro que su prioridad no es tanto cubrir la posición del delantero sino llenar el vació en el arco que dejó Sara por su lesión, y comenzó a sonar el nombre de Olave para el puesto.



Había otros posibles candidatos: cuando se fue Orión el Mellizo había considerado a Mariano Andújar. Ahora también lo está considerando pero los 4 millones de dólares que pide Estudiantes por el arquero de 33 años no le terminan de cerrar.



Nahuel Guzmán, que acaba de salir campeón del Apertura en Tigres, se cayó, Ricardo La Volpe, entrenador del América, que jugó la final con Tigres, ya dijo que no largará a Agustín Marchesín.



El teléfono de Boca no para de sonar con posibles candidatos. Entre ellos llamó la atención Juan Carlos Olave, recién salido de Belgrano, que cuenta con el pase en su poder.



El arquero fue decisivo en la promoción que “el Pirata” jugó contra el archi-rival de Boca, River en 2011, que terminó con el equipo millonario en la B nacional.



Los dirigentes del xeneize lo consideran un posible suplente, en el caso de que decidan dejarle la titularidad al veinteañero Axel Werner.



En caso de concretarse el pase,el público bostero tendrá la oportunidad de ver en la Bombonera a quién es desde 2011 uno de los héroes no oficiales del club.



Para reemplazar a Carlos Tévez, entre los candidatos se encuentran: Gustavo Bou, delantero en conflicto con Racing, Ignacio Piatti (Montreal Impact), Pablo Piatti (cedido en Espanyol de Barcelona desde Valencia), Fernando Belluschi (tiene contrato hasta junio con San Lorenzo) o Sebastián Blanco (San Lorenzo).

Fuente: Cadena 3