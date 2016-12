Para Barletta, no habrá cambios en el rumbo económico

El diputado nacional, Mario Barletta se refirió a la salida del ministro de Economía del Gobierno de macri, Alfonso Prat Gay.



Al respecto, el funcionario señaló que “la tarea de Prat Gay al frente del ministerio de Economía fue muy buena. Recordemos que salió del default, del cepo cambiario, arregló con lo holdouts. Yo no creo que el cambio tenga que ver con las políticas económicas. Yo creo que hay una diferencia de criterios sobre cómo llevar adelante el plan económico. Yo pienso que no habrá cambios del rumbo económico. Entiendo que habrá ajustes y correcciones pero no cambios importantes”.

Consultado sobre si el radicalismo avala este cambio, Mario Barletta sostuvo que “todos entienden que esta es una decisión que está en manos del presidente. Yo pienso que Prat Gay se debería haber quedado al frente de Economía porque nos da mucha tranquilidad su capacidad y su predisposición al diálogo”.

Finalmente, el diputado nacional de la UCR remarcó que “yo pienso que hubo un exceso de optimismo en el Gobierno sobre la reactivación económica. También, es verdad que se encontraron con una realidad peor a la esperada. Esperemos que en el 2017 la economía encuentre un mejor rumbo. Para una reactivación real necesitamos inversión y seguridad jurídica”.

Fuente: Agenciafe