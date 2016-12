Picante! Pancho Dotto, furioso con Valeria Mazza y su marido

El mentor de todo fue el marido pero por algo están juntos… Alejandrito (Gravier) es un personaje impresionante, se jacta de jugar a la mancha con aviones pero nos conocemos todos”, disparó Pancho Dotto en Informadísimos. De esta manera, sacó a la luz los detalles de una guerra que ya tiene más de una década.

El representante de modelos fue de invitado al programa y allí le preguntaron por la mala relación que mantiene hoy en día con Valeria Mazza. En su momento, Dotto fue el mentor de la modelo y el que la ayudó a posicionarse en el mundo de la moda hasta que Alejandro Gravier tomó las riendas de su carrera.

Las peleas entre Gravier y Dotto se hicieron cada vez más intensas hasta que finalmente, ella se desvinculó de la agencia. “Dejaron un tendal de personas lastimadas y el primero fui yo. Después lo hicieron por todos lados, en Europa, España, Punta del Este…”, disparó el representante.

Luego, agregó: “Antes del casamiento tenía como para hacer un juicio gigante pero no lo hice, prescribió todo y que sean felices pero no conmigo. No quiero tener nada más que ver con ellos.”

“Ya está, si hubiera pedido un resarcimiento económico me podría haber comprado un helicóptero. Imaginen que se quedaron con los contratos que había firmado conmigo, fue tremendo realmente”, cerró Dotto.