LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

A lo largo del tiempo las innovaciones tecnológicas han provocado cambios de gran importancia en la estructura socio-económica de los países. Estos avances han producido una verdadera revolución en los campos de producción, prestación de servicios, educación, comunidades y relaciones interpersonales entre otros. Este avance suprime las barreras políticas y económicas que puede existir entre los países, además de incidir en el comportamiento personal y en las formas de integración social de cada persona.

El avance de la tecnología está repercutiendo no solo en la fabricación de productos, y en su diseño, sino también en el proceso de producción, con la sustitución de mano de obra y el esfuerzo físico por la automatización, y en la integración de las diferentes fases del proceso en sistemas y diseños informáticos, lo que conlleve a un aumento de calidad y eficiencia. Esta situación va orientada a mejorar el nivel de productividad y la cual puede fácilmente conseguirse con un mayor volumen de producción al menor costo posible. La tecnología permite la elaboración de distintos diseños de un mismo producto, de una manera rápida y barata.

En términos de economía, la tecnología suele asociarse con riqueza, eficacia, rentabilidad y se identifica con la actividad productiva, mercantil, comercial, financiera. Uno de los avances más importantes de los últimos años ha sido el crecimiento de las telecomunicaciones y su utilización en los intercambios comerciales y financieros. Su evolución y desarrollo ha estado condicionada por la internacionalización de la actividad económica y, por la misma evolución tecnológica.

La expansión de la tecnología está afectando, en primer lugar, al espacio privado-familiar, al aumentar las posibilidades de información, ocio y trabajo desde la misma vivienda; en segundo lugar, al espacio laboral, ya que las telecomunicaciones y los servicios de radio, transmisión de datos, correo electrónico y redes sociales, entre otros, están permitiendo mejorar la organización y la gestión; y, en tercer lugar, al entorno social, ya que permiten resolver más fácil y rápidamente multitud de necesidades que afectan al quehacer de cada día.

Los sistemas informáticos, integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases de datos y tratamiento de imágenes entre otros. Para ello existen programas especializados como procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones multimedia y de páginas web.

Gracias a la tecnología, las comunicaciones ahora pueden darse desde grandes distancia de forma inmediata, sincrónica o asíncrona, para difundir información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la edición y difusión de información en formato web, correo electrónico, servicios de mensajería inmediata, fórums telemáticos, videoconferencias y blogs, entre otros medios.

De todos los elementos que integran las Tecnologías Informáticas de la Información y la Comunicación (TIC), sin duda el más poderoso y revolucionario es Internet. Este permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras para la personalidad y forma de vida.

Hoy en día existe la disponibilidad de sistemas completamente programados y autónomos capaces de manejar los servicios disponibles dentro de una casa. Por ejemplo es posible obtener un sistema de iluminación automático que enciende las luces cuando oscurece o cuando una persona entra a una habitación oscura. Existen aspiradoras robóticas con rejillas que se encienden automáticamente al detectar la presencia de polvo o basura. Es posible programar artefactos como aires acondicionados y cafeteras para que se enciendan y apaguen según determinadas situaciones y uno de los avances más comunes es la instalación de cámaras de vigilancia que pueden ser vistas desde cualquier computadora.

Los avances tecnológicos permiten la transmisión de datos que llegan con la creación de diversos aparatos tales como: telégrafo, teléfono, radio y la creación de un aparato mecánico capaz de efectuar una cadena de cálculos, esencia del software. Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el uso de estos medios en otros sectores, como por ejemplo ocio, salud y educación. Se produce por tanto, una nueva revolución tecnológica que elimina las barreras del tiempo y el espacio debido a que sus servicios pueden prestarse las 24 horas y en cualquier lugar del planeta. Estas son las ventajas que nos proporciona la tecnología, en este caso la informática.

La computadora comienza a ser un objeto cada vez más cotidiano en la vida de los niños y además acceden cada vez más rápidamente a estos aparatos, llegando a convertirse en amigos virtuales de los más pequeños. Más para realizar un uso de estos aparatos, se necesita un mínimo de preparación que cada vez se instruyen más rápidamente.

En la edad adolescente el uso de la computadora es ya más complejo y es aquí donde se escogen los distintos usos que se le darán a tal aparato, unos se decantarán por darle un uso simplemente académico mientras que otros le darán un uso para el tiempo de ocio. También permite intercambiar información, haciendo que ciertos trabajos estén copiados o plagiados de otros.

Existe un estudio estadístico realizado en 2009 que demostró que un 5% de personas que manejan estas tecnologías anteponen la computadora a compañía humana. Los mismos se consideran adictos al Internet. Los comportamientos más habituales de estos usuarios son dependencia total de este aparato, abandonando los lazos afectivos que pudiera haber en el hogar, utiliza las horas de sueño para estar frente a la pantalla, el tiempo no es controlado, y cuando no está en red, sufre de ansiedad con sus respectivos síntomas.

El uso compulsivo del teléfono celular puede generar trastornos físico y psicológico tales como la ansiedad, mal humor, abandono de los estudios y el deseo de robar para poder pagar las llamadas. Cuando los usuarios dejan el móvil en casa, quedan sin cobertura o sin batería pueden llegar a sufrir sudores y palpitaciones.

Todos los aparatos tecnológicos que podamos imaginar emiten ondas de radios o microondas. Esta radiación es altamente peligrosa y seria pudiendo producir cefaleas, insomnio, alteraciones del comportamiento, ansiedad, depresión, cáncer, leucemia infantil, alergias, abortos, enfermedad de Alzheimer, malformaciones congénitas, entre otras. Esto se produce debido a la potencia de emisión recibida y la duración de esta.

Es importante saber que la radiación electromagnética atraviesa paredes por lo que la única solución para que la gente no se vea afectada por estas instalaciones es alejarlas lo necesario de todo tipo de forma de vida. El problema es que las personas no poseen información sobre los efectos de estas ondas y suele estar relacionados a muchos equipos tecnológicos como celulares, computadoras, televisores entre otros. Los teléfonos móviles reciben y emiten ondas de radio en frecuencias cercanas a las de los hornos de microondas. Las antenas de telefonía móvil de los postes en lo alto de los edificios, también. No obstante, la potencia de estas ondas es muy baja.

Las ondas electromagnéticas tienen efecto sobre la materia, y por tanto, también sobre los tejidos vivos, si tienen la potencia y la frecuencia suficientes. Algunos de estos efectos más conocidos es la ionización que se produce cuando las ondas electromagnéticas rompen enlaces entre los átomos. Esto quiere decir que las moléculas de ADN en las células pueden verse alteradas a largo plazo y producir cáncer o mutaciones hereditarias.

Como podemos apreciar, no todo en avance tecnológico es absolutamente beneficios. Aunque es imposible detener ese avance, ya que la historia del mudo se ha basado en los grandes logros dados por el hombre en este campo, lo importante, lo imperioso e indispensable es contar con una educación adecuada y eficiente que pueda llevar a comprender mejor el manejo que a diario, niños, jóvenes y adultos le damos al uso de las nuevas tecnologías