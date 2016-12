"Estoy en contra de que el Intendente cobre el bono"

El representante del PDP, Lisandro Mársico, dijo que está en contra de lo que cobrarán los secretarios y el Intendente con el bono de fin de año. "Vamos a hacer gestiones para que los empleados del concejo cobren ese bono. Los concejales no", dijo.

Además, dijo que va a gestionar que los empleados del concejo cobren ese bono, ya que los mismos concejales han votado para no cobrarlo.

El Intendente cobra más de $80.000 de sueldo y quiere cobrar el bono, encima tiene que devolver lo que cobró del reintegro del impuesto a las ganancias y no lo hace .

Los Secretarios del concejo tienen que cobrar el bono, en eso no hay duda, ellos no cobran más de $15.000 de sueldo, el Indendente no se puede equipar.

Vamos a hacer uso de nuestra mayoría para lograr que los Secretarios del concejo cobren el bono pese a la negativa de los integrantes del Justicialismo dijo Marsico en una entrevista con Gerardo Zanoni por Radio ADN