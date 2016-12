CFK y otros 15 ex funcionarios pueden quedar procesados antes de fin de año

Cristina Fernández de Kirchner hizo una mueca. Escuchaba atenta su imputación mientras declaraba en indagatoria en el juzgado federal de Julián Ercolini, en la causa por presunta corrupción en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los presentes en la sala interpretaron el gesto de la ex presidenta. “Presunta asociación ilícita”, “plan de asociación”, “defraudación a la administración pública”, “lucro indebido del empresario Lázaro Báez”. En los próximos días, su premonición podría confirmarse.



La Justicia definirá esta semana si procesa a la ex mandataria, al dueño de Austral Construcciones y a 15 ex funcionarios, como el ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Pública, José López; Abel Fatala, ex subsecretario de esa misma área; Nelson Periotti, el titular de Vialidad Nacional; y otros responsables políticos y técnicos del gobierno kirchnerista tanto a nivel nacional como provincial. El primo de Néstor Kirchner tampoco despedirá el año en paz. El relato de las terceras líneas del ministerio revelaron detalles sobre el verdadero rol de Carlos Santiago Kirchner en la distribución de la obra pública que convirtió a Báez, presunto testaferro de la ex familia presidencial, en un multimillonario.



La investigación también revela que Néstor Kirchner siguió manejando la obra pública incluso durante la primera gestión de su esposa.



La causa había sido impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques. Para ellos, la maniobra se centró en dotar de fondos a Vialidad Nacional para fondear convenios específicos que derivaban el dinero a Santa Cruz, y de Santa Cruz a las empresas de Báez.



No es una causa más para los imputados. La mueca de Cristina Kirchner se disparó ante la mención de dos palabras: “Asociación ilícita”. Es la acusación más grave que enfrentan en la Justicia y si fueran declarados culpables de ese delito en un futuro juicio oral, podrían llegar a recibir penas de entre tres y diez años de prisión.



Las terceras líneas de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba López –hoy detenido en el penal de Ezeiza, al igual que Báez– también afrontan una difícil situación judicial pero con una acusación de menor calibre. Uno de los subsecretarios de área entre 2007 y 2008 es Hugo Manuel Rodríguez, cuyo testimonio es el más revelador en la causa, según pudo saber PERFIL.



Durante su indagatoria, Rodríguez dijo que López discutía cuestiones presupuestarias directamente con Kirchner. También contó que durante la primera presidencia de Cristina, Kirchner seguía recibiendo a López en el Hotel Faena, donde tenía montada una oficina. Una situación que no fue impedida por la ex mandataria.



El primo de Kirchner era el titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal. “López recibía las órdenes directamente de Carlos Néstor Kirchner, a quien también le rendía cuentas”, declaró Rodríguez.



“La orden tabicada venía directamente de Néstor Kirchner, puntualmente en el manejo de recursos, asignación y definición”, dijo el ex subsecretario. Y agregó que “lo que vivió del sistema de López era una miniatura del sistema de Kirchner”. López no permitía que los subsecretarios hablaran entre sí. También relató que López tenía una relación personal con Cristina Kirchner, y que con ella, dijo, “trabajaba en el escritorio contiguo cuando era intendente Kirchner”.

Fuente: Perfil