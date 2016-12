PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO

En vísperas de la Nochebuena, un nuevo y gravísimo hecho de violencia ha conmocionado a la opinión pública y ha demostrado las enormes falencias que se adolecen en el área preventiva, tanto desde el punto de vista de la institución penal, como desde el sistema educativo en su conjunto: Un hombre joven ha dado muerte a cuatro familiares de su ex mujer y herido gravemente a ésta última, siendo que se había suscitado entre ellos una ríspida discusión y la mujer había realizado la correspondiente denuncia en la dependencia policial por la golpiza recibida. Ninguno de los mecanismos legales funcionó. Pero, por sobre todas las cosas, lo que no funcionó fue la necesaria prevención del delito inminente y más grave que, como era de suponer, se estaba a punto de cometer.

El dato, central, por cierto, es que la presunción de la inminencia en la comisión de un delito grave, no solamente se confirmó, sino que fue, por lejos, mucho más horroroso.

Esto me ha llevado a hacer una serie de reflexiones en donde pongo de relieve la importancia de la educación en la prevención delictiva como factor clave para el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Desde el campo criminológico la familia, la educación, las religiones, la opinión pública, los medios de comunicación, los partidos políticos y la instancia laboral, entre otros, son medios de control social informal trascendentes, que tienden a construir el proceso de socialización del individuo inserto dentro del contexto social. Si dichos medios fracasan, intervienen los que se denominan medios formales, constituidos por el trípode del sistema penal: justicia, policía, servicio penitenciario.

Junto con la institución familiar y aun en un estadio mayor, la educación adquiere un valor trascendente, ya que es la herramienta más formidable para alimentar y desarrollar la libertad, principalmente, porque permite despojarse de culturas, prejuicios y ataduras sociales; y constituye el “poder elegir” en su máxima expresión, es el gran refugio constructor de identidades. Cuando el individuo se mixtura en el contexto social, es decir, convive, aparecen en toda su dimensión sus conocimientos y destrezas. Es la herramienta de integración más genuina, porque lo muestra con sus vísceras frente al mundo. Y si ese proceso educativo es permanente o continuo permite el fortalecimiento de habilidades y valores, los niveles de concientización y sensibilización de sí mismo y de las cuestiones que cotidianamente nos atraviesan; se facilitan y se allana la trama de la travesía vivencial.

En este mundo, el aporte de la educación aparece como el principal recurso alejador de las conductas ilícitas, más ostensiblemente en Latinoamérica, donde el delito cada vez nos hostiga más y muestra más violencia agregada y facetas más complejas que tienen en la criminalidad organizada y la corrupción sus dos aristas más dolientes. Su contribución se dirige tanto al potencial infractor como a la posible víctima; y también para cuando las potencialidades del victimario y la víctima se hayan puesto en acto, porque la educación ante todo es prevención en su máxima pureza.

Debemos ser conscientes de que ante la ausencia de cobertura educativa como llave preventiva, ni la cárcel ni la sociedad ofrecen respuestas resocializadoras o rehabilitantes. Algunos trabajos de investigación han dado cuenta de ello en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible elaborar currículas y talleres en las escuelas, colegios y universidades sobre la “inserción educativa” y la “prevención de conductas violentas”, con presencia de la comunidad adulta. Y en los últimos años de la escuela primaria es imprescindible comenzar a reforzar estos conceptos de base con los niños.

Para llevar a cabo dicha transformación, es necesario, como primera medida, capacitar a la dirigencia política y funcionarios involucrados en la temática sobre las mejores prácticas para una seguridad eficaz. Porque el recurrente discurso de echar mano –y mal– al sistema penal (más penas, más policías, más cárceles) como herramienta simplista y de impacto rápido en la opinión pública, que resulta superficial y mezquino en sus resultados porque no profundiza en la causas, está agotado y requiere de un cambio en las culturas institucionales de nuestros países; ni hablar de la Argentina, que en políticas de prevención está a la zaga de la región. En nuestro país existe un divorcio más pronunciado entre los avances en la investigación de la temática preventiva, como en las prácticas para su ejecución. Hay un abismo entre el conocimiento exitoso en la implementación de programas y sus actores ejecutores institucionales y, por reflejo, incluso los cogestionadores comunitarios.

Parece mentira que algunos pretendan subestimar el significado de la educación señalando que la misma tiene un efecto negativo para aquellos delitos que requieren de una instrucción previa, como los delitos económicos o las estafas o defraudaciones. A ellos habría que recordarles tan solo que la entraña axiológica que conlleva la educación resulta ser un soberbio armazón para internalizar conductas, modificar actitudes, socializar, construir entendimiento respecto a la negatividad del delito, enriquecer el sentimiento de ciudadanía y crear conciencia solidaria, entre otros. Es cierto que no resulta un blindaje matemático frente a la posible comisión de un delito (autor) o de sufrir su perjuicio (víctima). Porque al decir de Antonio García Pablos de Molina “el hombre real e histórico de nuestro tiempo, puede acatar las leyes o incumplirlas por razones no siempre asequibles a nuestra mente. Porque es un ser enigmático, complejo, torpe o genial, héroe o miserable; pero, en todo caso, un hombre más, como cualquier otro”. Pero no es menos cierto, tal como lo demuestra la labor científica, que la educación reduce considerablemente la incidencia en los comportamientos delictivos.

La propensión que tienen los gobiernos de Latinoamérica a privilegiar políticas reactivas engrosando el sistema penal ya no está funcionando, los números no mienten; cuanto más se invierte en esquemas reactivos de seguridad, menos resultados positivos se encuentran. En los últimos años el aumento de los índices de violencia entre niños y jóvenes es alarmante de acuerdo al Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 de Naciones Unidas la violencia afecta particularmente a los jóvenes varones, ya que la tasa de homicidios es superior al doble de la tasa para toda la población.

Todos los días, al revisar los medios de información se observan noticias desalentadoras en esta materia, de ahí que privilegiar nuevas formas de combatir la violencia y serán fundamentales en las próximas décadas. Las instituciones y los operadores del sistema educativo deberán ser una pieza clave en la implementación de política criminal dirigida a prevenir la violencia entre niños y adolescentes.

Aun cuando educación y sano desarrollo es un binomio necesario, hasta hoy el acceso a los niveles básicos se encuentra en recesión, de acuerdo a los datos que ofrece la UNESCO los avances obtenidos hasta la década del 2000 eran favorables, sin embargo los altos niveles de inequidad y pobreza no han permitido su expansión.

En tanto, los países que logran avanzar presentan programas formales basados en aspectos jerárquicos, escalas asimétricas, materias, aulas, horarios y medios de valoración; en general se guía el proceso para que los educandos obtengan un certificado. Si bien es cierto que la columna vertebral de la escuela es transmitir conocimientos en áreas programáticas, los aspectos sociales que ayuden a formar valores positivos, respeto por las normas y cultura de la legalidad son los grandes ausentes en los contenidos.

El liderazgo de la escuela como formadora integral es limitado, los grupos y programas interdisciplinarios que podrían actuar desde el ámbito escolar no han logrado articular estrategias para salir a las comunidades o ciudades y presentar una estrategia fuerte, por lo que se mantienen acciones aisladas que no están dando resultados concretos al grave problema de la violencia.

Es importante que las instituciones, como las personas dedicadas al trabajo con niños y adolescentes, empiecen a privilegiar la educación como un factor de protección en los riesgos cercanos, que contenga actividades sistemáticas o programas dentro de su curricula que se relacione directamente con los problemas locales en materia de seguridad.

Actualmente, ya no son suficientes los talleres complementarios que se acostumbran en los sectores escolares, se deberán fortalecer los programas vivenciales, lúdicos y prácticos en temas como: uso de drogas, acoso escolar, embarazos tempranos, violencia sexual, participación en pandillas, violencia familiar, cultura de la legalidad y trata de personas, entre otros. Es ahí donde la triada de educación formal, informal y no formal puede tener un papel preponderante.

Los estudios rigurosos demuestran que los países donde se trabaja con jóvenes y se complementa la enseñanza formal con actividades o interacciones sirven para desarrollar aspectos que recordarán por un período largo, y sobre todo, serán intervenciones para modificar conductas o actitudes sobre un hecho.

El mayor reto a la hora de transmitir conocimientos y buscar anclar aprendizajes está en el método que se utiliza; los niños y los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo en la cual ponen particular atención para aquello que es creativo, familiar o que está conectado a su entorno. Recordemos la trillada frase “aprender jugando” famosa en la televisión por la forma en que transmitían la información y los medios para fijarla. En este sentido y cuando hablamos de actividades preventivas con jóvenes, nos encontramos con aspectos que deberán tomarse en cuenta: la forma en que se implementan, su efectividad para modificar aspectos en la conducta o habilidades psicosociales.

Desde la perspectiva de poder impulsar y privilegiar acciones de prevención a edades tempranas, es importante tomar en cuenta los siguientes retos inmediatos para los gobiernos e instituciones educativas:

a) Transversalizar en los programas formales actividades que complementen la formación integral de los niños y adolescentes. Los programas preventivos deben ser percibidos por los beneficiarios en sus escuelas, centros comunitarios y áreas próximas, no solamente como informes de inversión o estadística burocrática.

b) Las instituciones que tienen como responsabilidad impulsar la prevención social del delito deberán ser cada día más capaces de ofrecer su experiencia en los aspectos técnicos y metodológicos para implementar proyectos permanentes.

c) Cualquiera que sea la estrategia, debe involucrar a los niños y jóvenes como facilitadores de los programas para obtener mejores resultados en la implementación.

El gran reto es tener la voluntad de los actores sociales para avanzar en los cambios que ahora son urgentes.