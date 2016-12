Carlos Eguiazu : "La AFA no cumple con nosotros"

El primer semestre de la temporada 2016/17 de Primera División llegó a su fin, y para Atlético fue con una sonrisa luego de un par de pálidas. En el Estadio Monumental goleó 3 a 0 a Patronato de Paraná, y aunque aún sigue lejos del objetivo de pelear por la permanencia, al descanso todos se fueron con otras energías. Como es una costumbre, mientras los jugadores descansan, la dirigencia trabaja en distintas cuestiones pensando en los retoques que se le harán al plantel en vistas al reinicio de la competencia, previsto para el fin de semana del 4 de febrero. CASTELLANOS dialogó con el Escribano Carlos Eguiazu, vicepresidente primero del club, buscando tocar todos los temas que el hincha Celeste quiere saber, pero especialmente las cuestiones vinculadas al fútbol y la ilusión de seguir en Primera División.

A ocho meses de haber vuelto a la institución junto con su grupo de trabajo, Eguiazu hizo un balance: Fueron meses duros, donde uno cuando volvió lo hizo muy rápido, sin programar prácticamente nada... viendo que es lo que íbamos a encontrar. Los primeros tres meses fueron más de conocimiento de como estaba el club, y a partir de julio con la expectativa de armar un plantel para pelear por la permanencia, algo muy difícil pero no imposible. Pero bien, dentro de todo, la institución está parada mucho mejor que cuando volvimos nosotros...que la encontramos más que nada dividida, un club dividido, un club sin saber para que lado tenía que ir, y me parece que en realidad la gente ahora por lo menos sabe cual es el norte que tenemos establecido.

- ¿Te arrepentíste de volver?

- No, no, no...porque uno quiere mucho al club, y la verdad que nosotros consideramos que este proceso que hoy estamos disfrutando comenzó prácticamente en el descenso ante Huracán de Tres Arroyos, entonces a partir de ese momento fue una lucha terrible y titánica para tratar de volver a estar en Primera División. Solamente lo que estábamos adentro supimos lo que fue perder las Promociones con Argentinos Juniors, con Gimnasia, con las catástrofes que fue eso...con todas esas cuestiones que indudablemente nos hacían cada vez más fuertes institucionalmente pero que iba produciendo un cansancio. Después se vio coronado con el ascenso a Primera y con todo esto que estamos viviendo hoy, indudablemente no es la situación que uno hubiera querido regresar, pero no, no estoy arrepentido. Lo que sí estoy seguro es que no va a ser un período muy largo en el cual vamos a pertenecer nosotros, creemos que dirigencialmente el cambio es necesario, si o si tiene que haber un cambio generacional. No puede ser que los directivos perduren mucho tiempo en un cargo, y nosotros podremos estar después en el día de mañana acompañando, pero es tiempo de formar una camada nueva en Atlético.

- ¿Dentro del grupo de ustedes tienen sangre nueva?

- Si, y muy buenos...la verdad que en algunos casos me veo reflejado yo como cuando entré, inquieto...iba y preguntaba, me metía, y la verdad que ver estos chicos sinceramente es agradable desde el punto de vista de saber que hay continuidad en Atlético, algo que es muy difícil de lograr, a veces más difícil que otras cosas.

- ¿Como está la situación económica y financiera?

- Se puede acomodar a medias, si nosotros cobraríamos lo que tenemos que cobrar de los derechos televisivos y las cuestiones relacionadas a AFA, el club estaría muy bien. Así todo el club está al día, pero tenemos que seguir peleando todos los días el mango para poder cumplir las obligaciones, aunque AFA no esté cumpliendo con nosotros.

- ¿Y como ves el tema de AFA?

- Es un tema que no es excede a nosotros, es un tema que indudablemente lo van a terminar decidiendo algunos clubes más grandes, con mayor caudal televisivo. Pero yo creo que se va a arreglar algo, algo va a haber...no me entra en la cabeza que se haya rescindido con Fútbol para Todos sin que haya algo atrás.

- ¿Pensas que se va a reiniciar el torneo en febrero?

- Para mí si, si porque no le conviene a nadie que no arranque, ya que el fútbol parado es plata muerta.

Llop y los jugadores

- ¿Que balance haces del trabajo de Llop?

- En otra entrevista te dije que a Llop le pedimos que nos levante un rascacielo dándole barro, que era muy difícil lo que le estábamos pidiendo. En base a eso, una de las primeras cosas que hablamos fue que queríamos proyectar jugadores propios de la cantera al plantel superior. Eso creo que ampliamente se ha superado, hemos visto a Macagno, Ferrero, Borgnino, ahora están Lucas Blondel y Angelo Martino subiendo al plantel, muchos chicos que están en condiciones de empezar a formar parte del plantel. Desde ese punto de vista indudablemente se cumplió. Después está el tema deportivo, el cual no podemos juzgarlo por los últimos 8 o 9 partidos de la temporada pasada ya que yo creo que no era un equipo lo que estaba conformado sino un grupo de jugadores que se juntaban para entrar a una cancha, pero no había voluntad de grupo ni nada por el estilo. Ahora armó el equipo en función de los jugadores que quisieron venir, entonces también es muy difícil evaluarlo con algo donde él a medida que venían los jugadores lo primero que le preguntaba era si tenían intenciones de defender la camiseta de Atlético y porque venían. Este equipo, como siempre dije, es un equipo conformado desde el deseo y no desde otra cosa...estos jugadores desearon venir a Atlético de Rafaela, entonces es importante eso.

- La decisión que Llop continúe después del partido con Patronato, ¿marca un apoyo hasta el final del torneo?

- Mucho depende de los resultados, pero nosotros tenemos que ser conscientes que esto es un proyecto y un proceso. Si vos me decís por los resultados, yo te digo que Atlético está en un lugar incomodísimo, entonces los resultados a lo mejor no son buenos, pero sabemos que no pueden ser buenos desde el vamos. Nosotros vamos a medir muchísimo el día a día en cuanto al proyecto que queremos desarrollar nosotros, pero si vos me preguntas, a mi me gustaría que Llop quede hasta el final del campeonato.

- Hoy por hoy, el proyecto de ustedes es seguir promoviendo juveniles...

- Sin ninguna duda.

- ¿Para eso se tiene que abrir la posibilidad de salida de algunos profesionales?

- Indudablemente. Ya han trascendido algunos nombres de jugadores que vamos a buscar rescindir, que no han tenido continuidad en el club, buenos jugadores pero que no han tenido continuidad. Esos lugares pretendemos que sean si o si ocupado por chicos de la cantera.

- ¿Que balance haces del rendimiento de los refuerzos?

- Bien, repito lo que digo siempre, quizás no son los jugadores que hubiésemos querido, pero si son los jugadores que quisieron venir, y para mí eso es fundamental. En esta ventana de junio y julio aprendí algo que la verdad nunca me había pasado: saber cuando el jugador te dice verdaderamente que quiere venir a defender la camiseta de tu club. A nosotros en Atlético nos pasó muchísimo eso...hablábamos con alguien, lo seducíamos desde el punto de vista económico, llegaba el punto de vista deportivo y ahí el jugador decía "mirá, no quiero ir a pelear por el descenso, prefiero hacer otra cosa, prefiero jugar en la B Nacional", y te digo que te duele muchísimo cuando te dicen eso, porque le estas ofreciendo jugar en Primera División, pero el jugador no quería venir igual. Todo esto llevo a que no se pudo incorporar lo pretendido, pero a mí me gustó el plantel que se armó.

- ¿Ya empezaron a hablar para las rescisiones?

- Si, está Hugo Issa tratando de ver la posibilidad de rescindir estos contratos (NdR: Eros Medaglia, Mariano Puch, Nelson Benítez y Sergio Almirón), es una tarea que le compete a él, nosotros somos en definitiva los que vamos a dar el OK, pero las conversaciones ya están iniciadas.

- Más allá de estos cuatro, ¿algún jugador habló sobre la posibilidad de rescindir?

- No, hay algunos jugadores que dicen que están recibiendo ofertas, pero hoy por hoy al club no entró absolutamente nada... comentarios hay miles, esto siempre pasa cuando empieza la época de incorporar y es muy común que empiecen a trascender nombres, pero lo vamos a considerar algo serio y factible cuando entre algo a la institución.

- Lo que más "sonó" fue lo de Gudiño...

- Gudiño es un jugador por el cual Atlético va a hacer uso de la opción de compra. Tenemos contrato hasta el 2018 y lo vamos a comprar al vencimiento que es en junio del 2017. A partir de ahí veremos, si llega a ver algo lo vamos a analizar, pero no es algo que no esté desesperando ni mucho menos.

- ¿Cuanto es la opción de compra?

- 250.000 dólares.

- Se puede hacer un buen negocio, teniendo en cuenta el rendimiento que ha tenido hasta el momento...

- Esto es oferta y demanda, uno puede llegar a decir que Gudiño es un buen negocio en el día de mañana, pero después hay que ver como esté el nivel del jugador en ese momento. Vamos a analizar todo, yo creo que es un jugador que merece ser comprado y en el día de mañana ser negociado por la institución.

- ¿Te sorprendió que haya salido bien la apuesta o era lo que esperabas?

- No, es un poco difícil saber todo esto...al principio uno trataba de manejarse por trascendidos, no lo teníamos bien vistos. Si fue una recomendación en su momento de Lito Bottaniz, él nos pidió que lo sigamos, fuímos a seguirlo y la verdad que demostró tener ciertas aptitudes, pero me sorprendió la adaptación que tuvo al fútbol de Primera enseguida.

Los posibles refuerzos

- ¿Cambiaron las prioridades en cuanto a las posiciones a reforzar?

- Hoy por hoy la idea es, si se puede rescindir con Almirón, tratar de ver la posibilidad de buscar un delantero, pero considero que no va a ser algo inminente, creo que va a llevar su tiempo e incluso hasta pocos días antes de que empiece el torneo, no es muy amplio el mercado que hay hoy.

- ¿Te ofrecieron a Pablo Vegetti?

- No, ni tampoco hemos preguntado por él.

- ¿Claudio Bieler?

- Si alguien me ofrece a Bieler yo voy a buscarlo mañana. Por supuesto que me encanta, pero sabemos que hoy por hoy es prácticamente imposible. Es una situación difícil que pueda salir de Belgrano, ojalá algún día pueda venir a Atlético, nos encantaría, él... Lucas Albertengo, son nombres que uno soñaría repatriar, pero lo veo muy difícil.

- ¿La salida de Milito complicó lo de Lucas?

- Lo que pasa es que la llegada de un nuevo técnico también reaviva esperanza en los jugadores, entonces se complica. Lucas es un jugador que es pretendido por muchos equipos de la Argentina, nosotros tenemos a favor nuestro su pasión, que es ser hincha de Atlético. Pero no es fácil, hay que entender que es un jugador que está en un nivel, donde pese a no estar jugando, es pretendido por equipos de punta o que están en este momento bastante bien posicionados.

- ¿David Depetris?

- Hablé con el representante de David cuando tuvimos liberado el cupo por la lesión de Emiliano Romero. No tuve una respuesta favorable y no creo que cambie en nada la situación hoy, así que lo desecho prácticamente.

El trabajo de Issa

- ¿Que balance haces del trabajo de Hugo Issa?

- A ver, para el que lo sabe interpretar, el trabajo de Hugo Issa para nosotros es fundamental, para nosotros es el nombre de Atlético de Rafaela las 24 horas del día en Buenos Aires, es la persona nuestra que es contacto permanente con los seleccionados juveniles, con los otros clubes de AFA, entre otras cosas. Hoy los clubes de Argentina, casi la mayoría, se empieza a manejar con managers deportivos, y para mí fue de mucha utilidad, muchísima utilidad...yo sinceramente no estoy arrepentido ni mucho menos en que haya empezado a trabajar en la institución, por cuanto el trabajo de él cada día se ve reflejado un poco más. Pero es importante que esto continúe para que sea un proyecto que se pueda desarrollar a traves del tiempo.

- Hay gente que no lo tiene bien visto, no su persona, sino el cargo que ocupa...

- Esto es indudable, yo creo que nadie tiene el 100% de aceptación, lo importante es que estemos convencidos nosotros que somos los que hoy nos toca gobernar al club. Indudablemente el día de mañana podrá haber otro que no le gustará el cargo de Director Deportivo, pero nosotros sin ningún tipo de duda cuando asumimos decidimos asumir con la figura de un Director Deportivo porque consideramos que así lo necesita los tiempos que hoy maneja el fútbol. Atlético es una empresa que maneja casi 100 millones de pesos al año, entonces cuando vos no tenes gente que se preocupe en optimizar esos recursos o tratar de encontrar mayor captación de auspiciantes o sponsors, y...se hace complicado. Por ejemplo yo siempre digo, hay algo que no se nota, pero nosotros dejamos de pagar casi 70.000 pesos al mes con una gestión que hizo él con Flecha Bus, y hoy tenemos un auspiciante con el cual disminuímos casi un millón de pesos la salida que tenía la institución. Esa es la función de un Director Deportivo también.

El futuro



- ¿Que proyección de puntos hacen?

- El tema pasa pura y exclusívamente por lo que sumen los otros. Fijate que si hubiesemos hecho una campaña de cuatro puntos más, que hubiera sido totalmente lógica, ya que si hay algo que no tuvo Atlético en este semestre fue suerte... partidos como el de Tucumán, River, San Lorenzo, Banfield, Defensa, que más allá que jugamos mal nos ganaron con nada...es decir que hicimos para tener cuatro puntos más, y hoy estaríamos hablando de una campaña de 21 puntos, de séptimo u octavo lugar, sería una campaña extraordinaria, y así todo estaríamos a seis o siete puntos de salvarnos, entonces el problema no somos tantos nosotros sino que los que están arriba nuestro siguen sumando mucho. Va a ser muy difícil, yo creo que más allá que se logre o no el objetivo, tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es sumar mínimo 45 puntos al final del campeonato.

- Pensando en el futuro y pase lo que pase, ¿tienen intenciones de mantener el equipo?

- Sin ninguna duda. Si te pones a repasar, en el último partido que jugamos ante Patronato, entre División Reserva y Primera de los 36 jugadores que salieron a la cancha, 27 pertenecían a la institución. Entonces hay un valor producto muy importante, indudablemente los jugadores se están formando para estar en el primer plantel de Atlético, y yo creo que esos chicos van a ser la base del próximo campeonato estemos donde estemos, y algunos de los que están actualmente sinceramente me sorprenden que manifiesten que más allá que descendamos quieren quedarse en el club. Yo cuando decía que con respecto al sentido de pertenencia en este mercado de pases conocí una forma distinta de pensar por parte del jugador, me refería a eso...que jugadores que saben que están peleando por evitar el descenso se han ido de vacaciones totalmente convencidos de que tienen que venir a pelearla porque están seguros que se pueden llegar a salvar, y sino lo logran, quieren quedarse, y eso es importante.

- ¿Por que jugadores tienen opciones de compra?

- Por casi todos. No tenemos por Itabel, por una cuestión especial y su contratación sobre el final. Hubo una situación muy linda que ocurrió la semana pasada. Con Fernando Luna arreglamos su contrato y habíamos establecido la opción de compra por el 50% de su pase y no se había firmado...pero no se había hecho por la voragine y una cuestión de tiempo a comienzo de la temporada, con eso de que arrancaba o no el torneo. Sin embargo, cuando terminó el campeonato, vino con su representante a decir que él tenía que cumplir la parte que correspondía y venía a firmar la opción de compra a favor del club. Si no lo hubiera querido hacer, no lo hacía, y sin embargo vino y dijo que estaba dispuesto a firmar la opción que tiene Atlético para comprarlo. Esas son las cosas que hablan bien de los jugadores y que no todos están en el negocio de "vengo, me muestro y me voy", él sabe que si Atlético lo compra se tiene que quedar, y está dispuesto a firmar un contrato de tres años.

- ¿Con Gastón Campi como es la situación?

- Con Campi tenemos una opción alta...bastante alta, es la misma opción que tenía un club de Inglaterra. Pero nunca se sabe, a lo mejor viene una oferta el día de mañana y te dicen "lo quiero a Gastón Campi", te ofrecen 5 millones de dólares y podés hacer uso de la opción.

- ¿Tagliamonte se puede ir a Brasil?

- Y...desde Brasil lo quieren hace mucho tiempo, la verdad que a mí me gustaría que Matías siga creciendo en Atlético y debute en el arco de Atlético antes de irse.

