6 cosas que habría que dejar de hacer en las redes sociales

4. Ser un seguidor muy apasionado

Las redes son de naturaleza "reveladora". Todo lo que pasa allí se ve. Lo ve el usuario y sus seguidores. Y, si el perfil no es privado, también lo verán todos los otros seres que, sin ser llamados, pasen por ahí. Hacer un seguimiento muy cercano de las personas en las redes sociales deja sus marcas. En Instagram, por ejemplo, el usuario puede saber exactamente qué usuarios reprodujeron sus videos o vieron sus publicaciones en la sección Stories. Ser "stalker" en Facebook tampoco es seguro. Es posible que sin querer se escape un "me gusta" en un post de 2012.



5. Subir fotos impublicables

Subir imágenes de todo lo que nos pasa y ocurre alrededor puede ser peligroso. O poco inteligente. Sobre todo cuando ese todo incluye fotos o videos que podrían complicarles la vida a quienes estén presentes en esos instantes convertidos en momentos multimedia. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son una enorme ventana al mundo. Y dentro de ese mundo hay jefes, posibles futuros empleadores, ex novios, amigos y parejas. Así que hagamos un bien a la humanidad: no subamos cuanta foto saquemos a las dos de la mañana en un bar. Y por sobre todas las cosas, no etiqueten ni arroben indiscriminadamente.