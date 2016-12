Felicidad absoluta! Vuelve Sex and the City con una tercera película

Fueron seis exitosísimas temporadas, dos películas de lo más taquilleras, la historia quedó híper conclusa, pero aún así, todas queríamos algo más de Sex and the City.

Y al borde de cumplir siete años desde el estreno de la última cinta, el portal Radar Online informó que Sarah Jessica Parker (51), Cynthia Nixon (50), Kristin Davis (51) y Kim Cattrall (60) regresan con una tercera entrega cinematográifca.

¡No fue algo fácil de llevar a cabo! "Originalmente Sarah Jessica Parker no participaría porque no le gustaba la idea de que los personajes se mostraran de una forma más madura", exlica el sitio y agrega: "La luz verde para Sex and the City 3 es nueva. Todos están felices de cómo resultaron las cosas y no pueden esperar para empezar a trabajar juntos otra vez".

Por último y lo más importante: las grabaciones comenzarán a principio del año entrante.