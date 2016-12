¡Qué polémico! Vin Diesel quiso avanzar a una periodista en plena entrevista

El actor Vin Diesel viajó a Brasil para promoción su película XXX: Return of Xander Cage, y en medio de una entrevista con la periodista y youtuber brasileña Carol Moreira, la interrumpió reiteradas veces para halagar sus atributos físicos.

“Dios, eres tan hermosa. Mírenla, ¿cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame nena. Salgamos de aquí, vamos a almorzar. Por Dios, la amo. Miren lo hermosa que es. Estoy enamorado, eres increíblemente sexy”, piropió Vin Diesel a Carol Moreira durante los 10 minutos de entrevista y la hizo pasar un momento incómodo.

Ella no supo cómo responder y se puso nerviosa, lo único que atinó a hacer es reírse de algunos comentarios pero se le complicó poder seguir con las preguntas.

Horas más tarde, la youtuber brasileña vio la grabación, tomó conciencia de lo que había vivido e hizo un fuerte descargo contra Vin Diesel. Desde su cuenta de Twitter (@carolmoreira3) y también en un video que ella misma publicó en Youtube, Moreira contó a sus seguidores lo ocurrido y llegó casi a 3 millones de reproducciones.

“Ocurrió una cosa que yo no esperaba. Él se apasionó conmigo, me decía que yo era muy bonita e interrumpió la entrevista tres veces. Entonces ahí es cuando me ven en el video que me río de la incomodidad y no sé qué hacer. Me reía porque estaba en una situación delicada y la verdad es que no me gustó eso. No estuvo bien que interrumpiera mi trabajo”, contó la youtuber.

Luego, Moreira señaló: “En fin, lo admiro mucho por su trabajo, pero terminé decepcionada con su actitud, tenía muchas preguntas que no pude hacer por sus interrupciones hablando de mi belleza, que no era el tema de la entrevista. Les quería comentar esto antes, así ustedes tienen un mejor contexto de la entrevista”.

En Brasil, la entrevista generó una gran polémica y muchos tildaron de “asedio” la manera en la que Vin Diesel se comportó con la periodista. Sin embargo, ella misma expresó: “El video está para que ustedes lo juzguen. Si les parece que sí o que no. Aparte de eso, es un debate importante para que tengamos hoy en día. Sinceramente pienso que si fue ‘asedio’ o no no es el problema. Lo que importa es que la gente se dé cuenta que él fue machista y que sí, interrumpió mi trabajo”.