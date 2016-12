Desde el primer tatuaje hasta el último: la historia del drástico cambio estético de Candelaria Tinelli

Toda gran historia tiene un prinicipio. ¿Cómo empezó la pasión de Candelaria Tinelli por los tatuajes? Tenía 14 años cuando se hizo el primero, una estrella en el hombro, algo sin demasiada explicación; necesitaba hacerlo, fue y se lo tatuó. "Fue un impulso, quería tatuarme algo y saber de qué se trataba. Me terminó fascinando. Me acuerdo de que fui con mi papá", dijo en una entrevista. Ahí está: su padre, Marcelo Tinelli, el gran cómplice. Sin embargo, ese episodio inciático quedó en el recuerdo, porque decidió quitarse aquella estrella: "Me molestaba verla, así que me la estoy sacando con láser porque siento que ya cumplió su ciclo".