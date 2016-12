Las 10 canciones más importantes en la carrera de George Michael

El cantante británico George Michael, un referente de la música pop, murió este domingo a los 53 años en Inglaterra.

Michael "murió pacíficamente en su casa" en Oxforshire, al noroeste de Londres, según confirmó su publicista.

Sus inicios fueron en el dúo Wham! en los años 80 y rápidamente su música se hizo popular cuando se lanzó como solista en las décadas de 1980 y 1990.

1.Last Christmas

El músico lanzó su carrera con el dúo Wham! en los 80 y luego continuó como solista.

Paradójicamente George Michael murió el 25 de diciembre, el Día de Navidad para el cristianismo y Last Chistmas (La última Navidad) fue uno de los hits del dúo Wham! que el cantante compartía con Andrew Ridgely.

El tema fue grabado en 1984.

2.Everything she wants

El tema Everything she wants (Todo lo que ella quiere) fue lanzado junto a Last Christmas ese mismo año y vendió un millón de copias.

La canción fue escrita por el mismo George Michael y relata la historia de una corta relación de un hombre con una mujer cuando se entera que va a ser padre. Entonces se encuentra en una situación en la que no puede volver atrás.

3.Wake me up before you go go

Wake me up before you go go (Despiértame antes de que te vayas, vayas) también fue un éxito de Wham! que en 1984 fue lanzado como un sencillo.

Aparentemente, la idea del tema musical surgió de una nota que Ridgely le dejó a Michael diciendo: "Don't forget to wake me up up before you go go, George" ("no te olvides levantarme antes de que te vayas vayas, Jorge").

Al repetir la palabra "up", a George Michael se le ocurrió escribir la canción repitiendo el "go".

4.Careless whisper

El tema musical Careless whisper (Murmullo descuidado) es tal vez uno de los clásicos temas lentos de la historia del pop.

La canción fue también lanzada en 1984 aunque George ya era solista.

Muchos intérpretes la tomaron para hacer sus propias versiones y alcanzó los primeros puestos en rankings musicales de varios países del mundo.

5.Faith

Faith (Fe) pertenece al álbum del mismo nombre y es el primero que George Michael lanzó como solista en 1987.

Cuando el disco fue publicado, el cantante dijo que "la fe representa cómo me sentí en ese momento. Es como otra palabra para mi esperanza y optimismo", según publicó el sitio Songfacts.

6.Freedom

Su verdadero nombre es Freedom 90 (Libertad 90) escrita y producida por George Michael en 1990.

El tema hace referencia a la carrera pasada de Michael, su éxito en Wham! y cómo se convirtió en un nuevo hombre.

7.I want your sex

I want your sex (Quiero tu sexo) salió al publico en 1987 y fue otro éxito de su carrera.

La letra del tema musical es una súplica directa a su amante en la que plantea una discusión de porqué deben tener sexo.

Esta es la primera vez que George Michael incluye la palabra sexo en su trabajo musical.

8.Heal the pain

Heal the pain (Cura el dolor) es otro de los temas escritos por George Michael y lanzado en 1991.

La canción fue escrita con en estilo del exbeatle Paul McCartney como un tributo hacia él.

En 2006, fue lanzada una nueva versión que grabaron juntos.

"Estoy en profundo estado de shock. Perdí a un amigo adorado, el alma más gentil, amable y un artista brillante", publicó Elton John en la red social Instagram.

9.Don't let the sun go down on me

Don´t let the sun go down on me (No dejes que el sol se apodere de mí) fue escrita por el cantautor británico Elton John en 1974.

Sin embargo, la canción tuvo verdadero éxito en 1991 cuando George Michael hizo su versión alcanzando los número uno de los rankings en Estados Unidos y Reino Unido.

10.Father figure

Father figure (Figura paterna) fue otro suceso de George Michael lanzado en 1988 en el álbum Faith.

Esta canción se trata de amar a otra persona en su totalidad y de una forma ambigua.

Michael escribió este tema antes de que su homosexualidad se convirtiera en algo público.