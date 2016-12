El desenlace fatal ocurrió en las primeras horas del sábado en un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1.600. Feruglio, de 25 años, asesinó a su ex suegra y su pareja en Sauce Viejo. Luego se trasladó 22 kilómetros hacia la capital provincia y apuñaló, hasta matarlos, a su ex cuñada, de 15 años, y a su ex suegro. También hirió a su ex novia y a la pareja de su ex suegro.

Imputaron al autor del cuádruple crimen de Santa Fe