Buscan convencer a Francisco para que visite el país en 2017

Sindicalistas, funcionarios e integrantes de ONGs buscan convencer al papa Francisco para que visite el país el año próximo. A pesar de que había trascendido que el Pontífice seguirá postergando su ansiada vuelta al país que lo vio partir como arzobispo de Buenos Aires, la esperanza está puesta en que quiera participar del congreso sobre trabajo infantil que organizará el Gobierno en el mes de junio de 2017, con el aval de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció en junio pasado durante la Asamblea General de la OIT que la Argentina sería sede de un encuentro internacional. “Tengo hoy el mandato del presidente argentino de ratificar el compromiso para la realización de la IV Conferencia Internacional sobre el trabajo infantil que se llevará a cabo en nuestro país”, declaró entonces el funcionario.



El tema de la explotación laboral infantil ha estado siempre en alto de la agenda del papa Francisco, por esa razón muchos creen que sería la ocasión perfecta para que visite el país. La gestiones no han logrado aún una respuesta positiva, aclararon a PERFIL las fuentes que confirmaron que la invitación ha sido extendida y que es impulsada desde diversos sectores, como los sindicatos, el mismo gobierno y algunas ONGs que trabajan sobre el tema.



En la cartera de Trabajo aún no quieren confirmar los detalles de la organización del evento, pero se espera un pronto anuncio sobre el alcance que tendrá la reunión. El Día Internacional contra el Trabajo Infantil se conmemora el 12 de junio, pero la reunión sería en octubre. El último encuentro global sobre trabajo infantil realizado por la OIT fue en 2013, en Basilea, Suiza.



Los esfuerzos para traer esta reunión a Buenos Aires habían sido iniciados durante la gestión de Carlos Tomada y fueron confirmadas por sus sucesores de Cambiemos. El sindicalismo está representado en la OIT y también participará de la organización del encuentro. Algunos secretarios generales de la CGT están avanzando esfuerzos a través de múltiples intermediarios para lograr que Francisco visite el país en el marco de este encuentro.



Postergado. En marzo del año próximo se cumplirán cuatro años de su asunción como máxima autoridad de la Iglesia Católica y aún no ha visitado como Papa la Argentina. Supera con creces a sus antecesores. Juan Pablo II fue electo en 1978 y apenas un año después ya había visitado su país, a pesar de que vivía bajo un régimen comunista. Benedicto XVI tardó menos aún. Su primer viaje, a cuatro meses de haber sido electo, fue a su tierra natal, Alemania.

Fuente Perfil