La ex pareja del asesino lo había denunciado ayer por una agresión

En una conferencia de prensa brindada esta mañana en el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de homicidios Jorge Nessier, afirmó que este viernes el autor del doble homicidio ocurrido en el sur de la ciudad, fue hasta la casa de su ex pareja, Romina Dusso, ubicada en Sauce Viejo.

Según expresó Nessier, en ese momento "se produjo un incidente, cuando el joven autor del hecho (identificado como M.F. de 25 años) se apersona en el lugar donde vivía su ex pareja y le hace entrega de un dinero para la manutención de sus hijos. Allí el hombre la golpeó" En ese sentido, el fiscal aseguró que existía una "problemática de naturaleza económica respecto al aporte que el joven realizaba respecto a la manutención de los hijos".





Luego de lo sucedido este viernes, Nessier aseguró que "tras haber dado intervención a la comisaría de la mujer, la víctima manifestó que iba a permanecer en la casa de sus padres, con sus hermanas e hijos. Por eso se entendió que la misma se encontraba, al menos que se tomara algún tipo de medida, segura".

Refiriéndose al antecedente directo, Nessier explicó que "son hechos que evidentemente que se les debería haber prestado atención, pero es muy difícil establecer cuándo y hacia dónde va a derivar este tipo de situaciones"



Cómo se desencadenaron los hechos.



Consultado sobre cómo se produjeron los crímenes, Nessier aseveró que "esta mañana, el señor Dusso salía para trabajar a una planta en Monte Vera. Cuando sale del departamento se encuentra con este joven y se traban en lucha. Al escuchar los ruidos, se apersona la ex pareja, que intenta interceder. En ese momento el joven se introduce en la vivienda y lamentablemente se le cruza la adolescente de 15 años a quién le provoca una herida mortal, hiriendo también a la mujer de Dusso"

Luego, Nessier aseguró que "esta mujer descendió hasta la planta baja para pedir auxilio. Había todo un camino de sangre en el derrotero de los ocho pisos y en el ascensor. Cuando llegó el personal policial, se produjo la aprehensión de este joven que permanecía en las inmediaciones"

Con respecto a la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, el fiscal aseveró que "en el departamento estaban las dos hijas de Dusso, el bebé hijo de Dusso con su actual pareja, una hija de su actual pareja y una joven de 17 o 18 años que era amiga de una de las chicas"



El asesino



Respecto al homicida, Nessier afirmó que "es un joven de 25 años que actualmente estaba viviendo en la zona del oeste, en barrio Roma. No tomamos contacto con él, lo haremos mañana cuando se realice la audiencia imputativa y se encuentre asistido por su abogado defensor"



El arma homicida



Con respecto al arma utilizada Nessier aseguró que "se secuestró el arma utilizada, de gran porte, de las llamadas de supervivencia, un cuchillo muy importante. A partir de ahí se realizó el relevamiento de la escena del hecho y con todo el personal policial trabajando desde entonces".



El estado de las heridas



Con respecto a las mujeres heridas, Nessier comentó que "las dos lesionadas se encuentran en buen estado, no son heridas de gravedad. La joven se encuentra prestando declaración en la Fiscalía de Homicidios, con el auxilio del área de Homicidios de la PDI. En cuanto a la otra mujer, tiene una herida de cierta entidad en el cuero cabelludo y una lesión también en su brazo de características defensivas. Va a permanecer en observación en el Cullen e iba ser trasladado a la fiscalía para prestar declaración"

