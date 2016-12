Así pasarán la Navidad de José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez en la cárcel

Codenado por la tragedia ferroviaria de Once, por intentar robarse prueba de un allanamiento y en dos causas de coimas en las que confesó cobrarlas y procesado por enriquecimiento ilícito de 12 millones de pesos, Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, decidió solo comer lo que le llevan sus visitas y no lo que le dan en la cárcel. Le diagnosticaron problemas cardíacos pero se negó a hacerse un estudio y no toma la medicación que le recetaron los médicos.