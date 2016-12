Para The Economist, “el segundo año de Macri puede ser más difícil aún”

La revista inglesa alertó por la recesión y analizó que Cambiemos perderá las elecciones de 2017 si Argentina no sale de la crisis. "Sin crecimiento no habrá votos", apuntó.

The Economist alertó que Cambiemos perderá las elecciones legislativas de 2017 si Argentina no sale de la crisis. En una nota titulada "Sin crecimiento no habrá votos", la revista analizó la marcha del gobierno de Mauricio Macri y el avance de la oposición.

Antes de que cierre el acuerdo por Ganancias, el medio británico dijo que "un acuerdo, quizás involucrando un umbral impositivo más bajo, no está fuera de alcance. Pero el episodio ya ha puesto en duda la capacidad de Macri para completar las reformas -sobre rígidas reglas laborales o una burocracia hinchada- que la Argentina todavía necesita. Los observadores lo ven como un presagio de que su coalición Cambiemos no puede cumplir con lo que indica su nombre".

Sostuvo que Macri "debe esperar que a sus oponentes se les haga más difícil obstruir sus propuestas una vez que el renacimiento económico compruebe que ellas están funcionando". La publicación destacó que "el gobierno prevé un crecimiento de 3,5% en 2017, ayudado por las exportadores agropecuarias y una finalización de la desgarradora recesión en Brasil, el mayor socio comercial del país".

Sin embargo, advirtió que "ninguna de las dos condiciones luce segura", dado que "la recuperación brasileña ha desilusionado". "El comercio puede sufrir a medida que los países se vuelvan proteccionistas", por lo que "el segundo año de gestión de Macri puede ser más desafiante que el primero".

Fuente: Cronista