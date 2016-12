Cataluña hará una campaña en busca de apoyo para organizar un referéndum

El mandatario catalán hizo el anuncio en una rueda de prensa tras la celebración de una cumbre en el Parlamento de la región del norte de España para abordar la convocatoria de una consulta oficial sobre la soberanía de Cataluña.



En la reunión participaron los partidos secesionistas catalanes Junts pel Sí y la CUP y el izquierdista CSQP, así como diversas entidades civiles y sindicatos.



También estuvo presente la alcaldesa de Barcelona, la ex activista Ada Colau, quien se manifestó a favor de un referéndum "con garantías", informó la agencia de noticias alemana DPA.

El Pacto Nacional por el Referéndum, acordado en el encuentro, busca celebrar en Cataluña una consulta oficial y hacerlo "de forma acordada con el Estado" español, explicó Puigdemont.



Sin embargo, desde el gobierno español del conservador Mariano Rajoy advirtieron que el referéndum no tendrá lugar porque "no está permitido por la Constitución", en palabras del portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.



Las declaraciones de Puigdemont tuvieron lugar horas después de que se anunciara la fecha del juicio al ex presidente del gobierno catalán Artur Mas, quien será juzgado el 6 de febrero próximo por la consulta independentista no oficial celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014.

En ella participaron dos millones de personas, de las que el 80% optó por el Sí a la secesión.



Además, hoy el Tribunal Constitucional español dio un nuevo golpe al proceso secesionista al anular el acuerdo alcanzado en marzo por el Parlamento catalán para tramitar una serie de leyes que facilitarían la ruptura con España.



El alto tribunal también estimó parcialmente un recurso del gobierno español contra la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (UE) al entender que invade competencias correspondientes al Estado español.

