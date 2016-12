Putin felicitó a Al Assad por la liberación de Alepo

Un día después de la recuperación total de Alepo, el presidente ruso Vladimir Putin, se comunicó con su par sirio Bashar Al Assad para felicitarlo por el éxito de la operación y abogó por una resolución integral del conflicto tras seis años de guerra.



"Este éxito ha sido posible gracias a los esfuerzos comunes de todos aquellos que se han unido en la lucha contra el terrorismo internacional en Siria", dijo Putin a Al Assad en una conversación telefónica, según un comunicado difundido por el Kremlin.



El presidente ruso, agregó la nota, "subrayó que ahora el principal objetivo es centrar los esfuerzos en promover la resolución pacífica del conflicto, en particular mediante la firma de un acuerdo sobre una solución integral a la crisis siria".



Horas antes, en la rueda de prensa anual brindada junto a su ministro de Defensa, Serguei Shoigu, Putin calificó la reconquista de la segunda ciudad en importancia de Siria como "la más grande acción internacional de rescate humanitario de la edad moderna".



"Fue la más grande, y quiero subrayarlo para que todos lo escuchen, fue la más grande acción internacional de rescate humanitario de la edad moderna" resaltó y consideró que la expulsión "de elementos radicales es un componente importantísimo de la normalización plena en Siria y también, confío, en la región en general".



El operativo de evacuación, concluido ayer, pone fin a la división de Alepo surgida en 2012, entre un sector controlado por las tropas gubernamentales y otro dominado por rebeldes, aunque aún existe un área bajo control kurdo en el norte de la ciudad.



Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el operativo que terminó anoche implicó la salida de unas 35.000 personas.



Tras la evacuación del este de Alepo, seguidores de Al Assad tomaron las calles en varias ciudades sirias celebrando lo que llamaron la "victoria en Alepo", según informó la agencia de noticias estatal siria SANA.



La recuperación de esta ciudad marca un punto de inflexión en una guerra que ya ha dejado más de 300.000 muertos y unos 12 millones de desplazados o refugiados, muchos de los cuales han Europa.



Pero también expresa una victoria estratégica para Al Assad, luego del fracaso de los intentos internacionales por alcanzar una salida negociada al conflicto.



Menos de 24 horas después de que la ciudad fuera declarada "segura" por el Ejército sirio, durante la retirada los rebeldes bombardearon algunos barrios de la ciudad norteña, según informó la televisión estatal siria.



Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que los cohetes lanzados por las milicias opositoras impactaron en el distrito residencial de Al Hamdaniya, en el suroeste de Alepo.

Una vecina de ese barrio, Rasha Nahhad, lamentó en declaraciones a la agencia de noticias EFE que, por desgracia, sus miserias no han acabado aún.



"Sabía que la crisis no había acabado para nosotros, la gente que vive en la parte occidental de la ciudad", se quejó.



Al mismo tiempo, el gobierno turco reconoció hoy que tres de sus soldados fueron capturados por el Estado Islámico (EI), en el frente norte que se desarrolla en las inmediaciones de Al Bab, a 25 kilómetros de la frontera turca.



"Sabemos que tres de nuestros soldados están en manos del EI, pero aparte de esto, todo lo demás son interpretaciones, no informaciones confirmadas" declaró el ministro de Defensa de Turquía, Fikri Isik, al canal CNNTürk, en aparente referencia a un video difundido ayer en las redes y que muestra, supuestamente, cómo la milicia yihadista mata a dos soldados turcos quemándolos vivos.



"No deberíamos dar credibilidad a informaciones no confirmadas", agregó el funcionario respecto a esta noticia, que en Turquía sólo ha sido difundida por algunos medios opositores.



En los últimos tres días, en el marco de una ofensiva turca contra Al Bab, una localidad del noroeste de Siria controlada por el EI, murieron 16 soldados turcos.

