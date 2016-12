Convirtieron en ley el presupuesto provincial : Las obras para el departamento

La Cámara de Diputados de Santa Fe, este jueves dio sanción definitiva a la Ley de Presupuesto provincial para el año 2017. El proyecto había sido enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo en octubre pasado y contempla un total de recursos por $ 154.900.000.000.

El proyecto de presupuesto primero pasó por la Cámara de Senadores y luego por Diputados. Todo el trabajo de acuerdo político se hizo el miércoles por la tarde en una serie de reuniones. Los protagonistas fueron los presidentes de las Cámaras, los referentes de los bloques de los senadores, los presidentes de los principales bloques de diputados y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y el de Economía, Gonzalo Saglione.

El mensaje que había enviado el Ejecutivo a fines de septiembre sufrió muy pocas modificaciones. Una de las claves para que la iniciativa prospere fue la inclusión de algunas partidas en los artículos 24 y 25 de la norma, que incluye un crédito de $ 17 millones para la Defensoría del Pueblo; para el Tribunal de cuentas, $ 30 millones; para el Ministerio de Desarrollo Social $ 11,2 millones para programas de la Subsecretaría de Niñez y $ 5 millones para programas de la Subsecretaría de Políticas de Género. El Fondo de Inclusión Educativa, que se paga a año vencido, a partir de 2017, se pagará en el año en curso, cancelándose la deuda.



MARTINEZ Y CALVO

El Senador provincial Alcides Calvo, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), manifestó que "fue un voto de confianza a este gobierno". Si bien destacó que "a lo largo del presente año, sólo se ejecutaron el 20% de las partidas previstas para obras públicas", confía en la impronta marcada en el Presupuesto termine impactando fuertemente en la economía de la Provincia en 2017. "Es una gran oportunidad la que le estamos dando al Gobernador. Esperemos que la sepa aprovechar. Si hacen realidad el plan de obras, verdaderamente va a haber una transformación de la provincia, si no lo hace va a ser un fracaso desde el punto de vista político e institucional. De la misma manera que hoy es la política de seguridad", sentenció.

También pidió que el Gobierno tuviera "sensibilidad social" y no aumentara las tarifas de la EPE a partir de la condonación de las deudas con CAMMESA. Pero esto no surtió efecto (ver página 8).

Por su parte, el diputado Omar Martínez destacó la participación de la obra pública en la distribución del presupuesto “Para el 2017, son casi 20 mil millones de pesos: un crecimiento del 225% con respecto al ejercicio 2016.”.

El legislador subrayó la relevancia que tienen tres sectores clave para los santafesinos: educación, salud y seguridad: “el Ministerio de Educación mantiene su participación mayoritaria (30,9%), seguido por Seguridad (14,7%) y Salud (11,2%). Estos tres Ministerios concentran el 56,6% del total”

En relación a la red vial, Omar Martínez destacó: “La Dirección Provincial de Vialidad tiene asignado 6.200 millones de pesos para Construcciones. Se quintuplicó el monto”.



PARA RAFAELA Y LA REGION

Para el departamento Castellanos están proyectadas en el presupuesto 42 obras de relevancia: “Todas las obras son importantes ya que el objetivo es mejorar la calidad de vida a los santafesinos” destacó Martínez. Entre los trabajos presupuestados se encuentran: la continuidad de la obra del Nuevo Hospital Regional de Rafaela construcción ($ 40 millones); Desvío Tránsito Pesado en Rafaela ($ 60 millones) segunda etapa Canal Norte –también en la cabecera departamental- (57 millones), Viviendas ($ 95 millones), sistema de desagües cloacales en Frontera ($ 12 millones) y Sunchales ($ 14 millones), expansión sistema cloacal Rafaela ($ 2 millones); Obras Arte Arroyo Calavera y Las Penquitas ($ 2 millones); Obras para escuelas de Nivel Inicial, Primario y Especial ($ 8 millones), Nivel Medio y Técnicas ($ 19 millones), obras de arte Arroyo Las Calaveras Las Penquitas ($ 2M) comisaría en Frontera ($ 1 millón).

Además, para la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón – Rafaela, desde el ministerio de economía está presupuestado $ 288 millones.

Entre las obras viales, están presupuestadas: RP 63 San Vicente María Juana: $ 182 M, RP 22 entre Josefina Bauer y Sigel, Marini-Colonia Bicha ($ 223 M). Obras de Accesos; Aurelia $ 14,8 M; Colonia Bigand $ 18,8 M; Colonia Mauá $ 16,2 M; Eustolia $ 20,08 M; Fidela $ 11,7 M; Hugentobler $ 11,7 M e Iturraspe $ 5,4 M. Para las obras en la RP 70 se estipulan unos $ 69,9 M

A esto, se le suman alrededor de $ 73 millones del Fondo de Obras Menores para municipios y comunas y la refacción de la nueva delegación local de IAPOS ($ 1,75 M).