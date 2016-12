La primera escoba en Atlético

La dirigencia busca la recisión de los contratos de Eros Medaglia, Mariano Puch y Nelson Benitez, que han tenido muy poca participación en la temporada.

Está claro que la cúpula dirigencial quiere traer un “9” y un volante por la izquierda, por eso busca bajar el presupuesto. Es por eso que ya intenta “bajar” a estos tres jugadores, que le trajeron más complicaciones que alegrías a los Celestes.

Medaglia es el que más jugó en este semestre y por ende, al que más mal le fue. Los elocuentes errores que cometió ante San Lorenzo y el determinante ante Defensa y Justicia hicieron que Llop directamente ya no lo tenga más en cuenta. El cambio de categoría (venía del Federal B) le costó muchísimo y lo dejó expuesto.

Por su parte, Benítez tampoco estuvo a la altura de las expectativas. Una lesión que fue eterna lo terminó alejando de Rafaela. Ante Argentinos Juniors, en el último partido de la temporada pasada, le hizo perderse casi todo este semestre, donde apareció en dos partidos. Algo que molestó demasiado en el seno de la dirigencia.

Por último, nadie se va a acordar de Puch en Atlético. Jugó mucho en Reserva, pero en primera sólo apareció un par de veces, una recordada ante Talleres donde marró un gol casi cantado. Puch quiere continuidad y en Atlético no la va a tener.

Por estas horas, se habla además de una salida más. Y tendría que ver con Sergio Almirón, el centrodelantero que llegó en libertad de acción a Atlético y que será recordado por cómo pateó el panal ante Talleres de Córdoba, en un momento crucial para la actividad de la Crema.

Almirón, que no fue más titular después de esa acción, que molestó mucho al entrenador. Y se habla también de la su salida.

¿A QUIÉN BUSCAN?

No aparecieron nombres oficiales todavía, pero se sabe que al menos hay ofrecimientos. En el rubro de delanteros, fueron ofrecidos Joaquón Boghosián, que no jugó en Newell’s en este semestre. Mientras que hubo un sondeo por Federico Rasic, el ex Central, hoy en Gimnasia de la Plata y casi sin participación oficial.

En tanto, se habló también de la salida de Sebastián “Chirola” Romero de Gimnasia, que sería bien visto por el propio Llop para la próxima temporada.