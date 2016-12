La adicción patológica a los juegos de azar y las apuestas se conoce como ludopatía. Esta adicción consiste en un deseo irreprimible de jugar pese a que la persona es consciente de las consecuencias.

El origen etimológico de este término se encuentra en el latín. Así, podemos observar que es fruto de la suma de dos vocablos de dicha lengua: ludus, que es sinónimo de “juego”, y patia, que puede traducirse como “enfermedad”.

En un sentido técnico, sin embargo, la ludopatía no es una adicción, sino un trastorno en el control de los impulsos, semejante a la cleptomanía (el robo compulsivo de objetos) y la piromanía (la obsesión por el fuego).

La dificultad para resistirse o el tener comportamientos repetitivos son dos de las situaciones que pueden llevar a que una persona sufra ludopatía. No obstante, no se puede negar que otras muchas caen en este problema de adicción al juego fundamentalmente porque encuentran en él un mecanismo para liberar su nivel de estrés o para escapar de los graves problemas personales, laborales o económicos que tienen.

La ludopatía es diagnosticada a partir de diversos síntomas, como los pensamientos frecuentes sobre el juego, la irritabilidad cuando se intenta dejarlo o reducirlo y la utilización del juego como un mecanismo de evasión.

Los expertos sostienen que la ludopatía puede derivar en otros trastornos, como ansiedad, depresión o hasta problemas cardíacos derivados del estrés. Para tratar la ludopatía, existen grupos de autoayuda, terapias psicológicas y medicación psiquiátrica.

La consideración tradicional de las personas que quedaban ligadas al juego compulsivo, como “viciosas, egoístas”, contribuyó a su falta de reconocimiento por los profesionales de la salud a nivel mundial .

Recién a finales del siglo XX, tanto en Europa como en los Estados Unidos, este trastorno fue incorporado en los manuales psiquiátricos y reconocido por los mismos como tal.

Se define a la ludopatía como una conducta adquirida, basada en un juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera el normal desempeño de la persona y la lleva a tener problemas personales, familiares, laborales y sociales, en función del grado del compromiso que tenga con el juego.

Más allá del sector de la población que queda involucrado con el juego, nos gustaría mencionar las distintas dimensiones implicadas en los juegos de azar, dado que generalmente no se las relaciona entre ellas y todas son importantes en sí mismas. O se habla del juego compulsivo, o se habla de apertura de casinos, o de máquinas tragamonedas que se compran, pero difícilmente se habla de todas las industrias que promueven los juegos de azar. No es la intención detenernos en las mismas, sino llevar al lector a una reflexión, dado que ellas, no sólo brindan una numerosa y variada oferta laboral, tan importante para estos tiempos, sino que también a partir de las cuantiosas ganancias obtenidas de la recaudación y del cumplimiento de los correspondientes aportes, beneficia a sectores necesitados de la población.

Muchas son las personas que concurren a estos centros de diversión en compañía de pares a disfrutar de la gran variedad de ofertas de ocio que los mismos ofrecen.

Como contracara se enuncian las consecuencias negativas que pueden afectar a algunas personas que quedan atrapadas en un juego compulsivo, basado en ideas irracionales que alimentan apuestas desacertadas.

Y entonces nos preguntamos, ¿Cómo se llega a ser jugador compulsivo y quedar atrapado en este juego sin fin?

Cuando intentamos dar respuesta a este interrogante surgen factores implicados en la aparición y mantenimiento de este trastorno, desde los biológicos hasta los culturales, pasando por los individuales, familiares y sociales; se abre así, un abanico de posibilidades que varía su preponderancia según la persona.

La consideración del juego como patológico depende de una suma de factores como la frecuencia, la cantidad de tiempo y dinero invertido y las dificultades que la persona va experimentando en las distintas áreas de su vida como la económica, laboral, familiar y social entre otras.

Podemos decir que la conducta de juego patológico y las influencias familiares están vinculadas en tres sentidos, por un lado en su etiología, por otro como factor precipitante y finalmente como factor contribuyente para el cambio.

Con respecto a la etiología, la familia de origen fomentaría un marco relacional donde la conducta de juego se considera “adecuada”, es decir, algunos problemas vitales que el individuo enfrenta pueden “resolverse” adoptando el juego como respuesta. Es probable que lo que defina esta situación no sea una etiología basada en la vivencia o aprendizaje de un problema concreto de juego, sino un estilo disfuncional general de la relación, el cual potenciaría formas de conducta que intentan eludir el problema relacional básico, como puede ser una insuficiente comunicación o estrategias familiares disfuncionales. Entonces, como un intento de enfrentar el problema relacional básico de estas familias, aparece el juego en alguno de sus miembros. Suelen pasar varios años desde que una persona empieza a jugar hasta que llega a vivenciar su malestar, el período que transita el individuo hasta que se evidencia el trastorno de los mecanismos de autocontrol de la conducta, en este caso el juego patológico, oscila entre cinco a siete años aproximadamente.

Los consultantes en recuperación refieren generalmente un período de inicio en donde el juego aparece como una fuente de entretenimiento, que le permite tomar distancia de sus problemas cotidianos.

Cuando la familia y el jugador comprenden y aceptan la problemática, los sentimientos van modificándose y se obtiene, como resultado favorable al sistema, mayor colaboración y compromiso que predispone a la búsqueda de nuevas alternativas en el marco de la relación. Para que el fenómeno se produzca es muy importante que el propio jugador pueda sentir y comunicar el deseo de reparar y salir adelante, contactando a su vez lo que le sucede a quienes lo rodean.

El hombre es un ser biopsicosocial, es decir que su sistema está conformado por distintos subsistemas y cualquiera de ellos que se vea afectado desfavorablemente será un factor permeable visto desde el campo de la ludopatía.

La tarea del consultor es compleja, tanto el ludópata como su familia se encuentran inmersos en un mundo de sufrimiento y dolor, un mundo donde reina la mentira y el reproche, donde la confianza se desvanece día a día. El profesional no debería coligarse con ningún miembro de la familia en forma permanente, sino más bien tiene que unirse de forma temporaria en diversas coaliciones desde la empatía, pero sin apoyar a nadie contra nadie. La empatía es el ingrediente fundamental en la construcción del vínculo terapéutico, contribuye a fortalecer el vínculo, estimular la autoexploración, chequear la comprensión, focalizar la atención.

Finalmente, es un desafío utilizar los intereses y motivaciones del consultante, tanto si se trata de ludópata o de algún miembro de la familia o allegado, para tratar de redescubrirlas en el espacio terapéutico y trabajar para que la persona vuelva a conectarse consigo misma. La compulsión es la base de los trastornos obsesivos y la mentira repetitiva está relacionada con personalidades inflexibles y de conducta rígida.