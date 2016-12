El bajón de Scioli en las encuestas por el “efecto rubias”

La crisis de pareja entre Scioli y Karina Rabolini comenzó a ser rumor apenas asumió Mauricio Macri como presidente. En ese entonces, el propio Scioli se encargó de desmentirlo. Incluso, Karina Rabolini todavía vivía en La Ñata, la casa familiar en el Delta de Tigre. Pero la infidelidad del candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) se volvió insostenible. Hay quienes aseguran que Rabolini también tenía un amante. ¿Ella y Scioli eran una pareja de ficción? ¿Mantendrían una “relación abierta”, como se rumoreaba? En su entorno lo niegan. El consultor Raúl Timerman afirma que “en la Argentina, salir con mujeres bonitas no disminuye la imagen. El engaño y la mentira, sí. La deterioran”.

Durante la campaña, el equipo de Mauricio Macri realizaba encuestas cualitativas donde la figura de Daniel Scioli lideraba en casi todos los aspectos. Por ejemplo, se hacían preguntas como “¿Si tuviera que comprarle un auto a una de estas tres personas, a cuál se lo compraría?”, y las opciones eran: Macri, Scioli y Sergio Massa. El que siempre quedaba primero era Scioli. La gente lo consideraba un hombre confiable, pero cargaba con el peso del kirchnerismo en sus espaldas. A Scioli ya le pesaba la herencia antes de las elecciones.

Ahora, con los sucesivos líos de faldas y la tormenta judicial por el uso de aviones privados pagados con dinero público, en las encuestas acusó el impacto. Es el “efecto rubias”, después de conocida su infidelidad con Gisela Berger en tiempos en que promocionaba a Rabolini como su primera dama oficial, y luego de los dichos del cantante Silvestre, que en el programa de Mirtha Legrand dio detalles de una supuesta relación de Scioli con su ex, Verónica Vieyra, cuando ella tenía 13 años. Según la consultora Isonomía, el ex candidato hoy tiene 58 puntos de imagen negativa contra 35 de positiva. Otras mediciones no son mucho mejores. Según Grupo de Opinión Pública, la positiva es de 44,1 y la negativa de 54,5. Y de acuerdo a la consultora Management & Fit, la positiva es de 29,7 y la negativa de 41,2. Hace más de un año, cuando Scioli ganó la primera vuelta de las elecciones, su imagen positiva superaba los 50 puntos y la negativa no llegaba a 30. La tortilla se dio vuelta.

Fuente: Revista Noticias